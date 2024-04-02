Повредили колледж и детский сад: Зеленский отреагировал на ракетный удар по Днепру (видео)
По словам украинского президента, за свои террористические атаки оккупанты получают "каждый раз более дальнобойные ответы".
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар Вооруженных сил Российской Федерации по Днепру 2 апреля. Обращение главы государства опубликовано в его официальном Telegram-канале.
Зеленский сообщил, что в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. По информации президента, оккупанты повредили здания колледжа и детского сада.Важно
"Я благодарю всех, кто реагирует, кто выезжает на места ударов, чтобы как можно быстрее оказать людям помощь. Это самое важное", — сказал украинский лидер.
Президент также подчеркнул, что не менее важным является тот факт, что в ответ на свой террор россияне получают "каждый раз более дальнобойные ответы". Глава государства выразил благодарность всем, кто это обеспечивает.
"Российская система войны, каждый, кто вовлечен в эту агрессию, — все они должны чувствовать реально, что агрессия им просто так не пройдет. Зло должно терять. И будет терять", — заявил Зеленский.
Кроме того, президент отметил, что системы ПВО, которые сейчас есть в мире, могут спасти тысячи жизней от террористических атак России, поэтому они не должны "пылиться где-то на базах".
Обстрел Днепра 2 апреля: что известно
Напомним, 2 апреля российские оккупанты атаковали город Днепр ракетами.
Начальник ОВА Сергей Лысак отметил, что в учебном заведении, расположенном неподалеку от эпицентра взрыва, вылетели стекла в окнах, разбита мебель. По словам чиновника, в Днепре не погиб ни один ребенок благодаря тому, что школьники на момент российского удара находились в укрытии, однако есть раненые.
Позже Лысак уточнил, что в результате российского удара по Днепру пострадали 18 человек, среди 12 госпитализированных, пятеро — дети. Согласно оценке врачей, они получили ранения средней тяжести.
Ранее, в ходе ночной атаки БПЛА на Днепр, была частично разрушена тренировочная база футбольного клуба "Днепр-1", на которой тренируются футболисты украинской Премьер-лиги.