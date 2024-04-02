Пошкодили коледж і дитячий садок: Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпру (відео)

За словами українського президента, за свої терористичні атаки окупанти отримують "щоразу більш далекобійні відповіді".

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Збройних сил Російської Федерації по Дніпру 2 квітня. Звернення голови держави опубліковано в його офіційному Telegram-каналі.

Зеленський повідомив, що в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. За інформацією президента, окупанти пошкодили будівлі коледжу та дитячого садка.

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"Я дякую всім, хто реагує, хто виїжджає на місця ударів, щоб якомога швидше надати людям допомогу. Це найважливіше", — сказав український лідер.

Президент також підкреслив, що не менш важливим є той факт, що у відповідь на свій терор росіяни отримують "щоразу більш далекобійні відповіді". Голова держави висловив подяку всім, хто це забезпечує.

"Російська система війни, кожен, хто залучений до цієї агресії, — всі вони повинні відчувати реально, що агресія їм просто так не минеться. Зло має втрачати. І буде втрачати", — заявив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що системи ППО, які зараз є у світі, можуть врятувати тисячі життів від терористичних атак Росії, тому вони не повинні "припадати пилом десь на базах".

Реакція Зеленського на обстріл Дніпра

Обстріл Дніпра 2 квітня: що відомо

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти атакували місто Дніпро ракетами.

Начальник ОВА Сергій Лисак зазначив, що в навчальному закладі, розташованому неподалік від епіцентру вибуху, вилетіли шибки у вікнах, розбито меблі. За словами чиновника, у Дніпрі не загинула жодна дитина завдяки тому, що школярі на момент російського удару перебували в укритті, проте є поранені.

Пізніше Лисак уточнив, що внаслідок російського удару по Дніпру постраждали 18 осіб, серед 12 госпіталізованих п'ятеро — діти. Згідно з оцінкою лікарів, вони дістали поранення середньої тяжкості.

Глава ОВА відвідав поранених дітей Фото: Сергій Лисак / Telegram

Раніше, під час нічної атаки БПЛА на Дніпро, було частково зруйновано тренувальну базу футбольного клубу "Дніпро-1", на якій тренуються футболісти української Прем'єр-ліги.