ВВК признала годным: в Хмельницкой области осудили мужчину, у которого гепатит С
Двойную неявку обвиняемый объяснил тем, что сначала ошибся с датой, а во второй раз он чувствовал себя нехорошо после прививки.
В Хмельницкой области суд признал виновным мужчину в уклонении от военной службы, у которого диагностировали гепатит С. Об этом говорится в реестре судебных решений.
По материалам дела житель села Ганнополь Шепетовского района получил повестку и в июле 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к службе. Впоследствии он дважды получал повестку, однако в военкомат так и не появился.Важно
На суде обвиняемый вину в совершении уголовного преступления, указал что в июле 2023 проходил военно-врачебную комиссию по направлению. Так как он имел желание пойти служить, то попросил врачей не указывать имеющееся у него заболевание гепатитом С в заключении комиссии.
Двойную неявку он объяснил тем, что в первый раз он ошибся с датой отправки в воинскую часть, поэтому не явился, а во второй раз он сделал прививку, из-за чего чувствовал себя нехорошо.
"Сейчас мужчина продолжает лечиться, так как намерен идти служить", — указано в приговоре суда.
Работники ТЦК на суде заявили, что мужчина не предоставил им доказательств своих слов. Также в письме, полученном от КНП НМР "Центр первичной медико-санитарной помощи" указано, что мужчина в указанный им период за медицинской помощью к врачам центра не обращался.
"Согласно справке военно-врачебной комиссии №691 от 20.07.2023, усматривается, что обвиняемый при наличии диагноза "вирусный гепатит "С" безжелтушная форма без нарушений функции печени" — пригоден к военной службе", — говорится в приговоре. Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
С какими болезнями могут мобилизовать
В Минобороны расширили перечень болезней, с которыми могут мобилизовать. Речь идет о таких диагнозах:
- вылеченный туберкулез;
- болезни крови и кроветворных органов, которые не прогрессируют;
- болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- бессимптомный ВИЧ;
- болезни ЦНС, которые медленно развиваются с незначительными нарушениями функций;
- эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.
- кратковременные легкие проявления психических расстройств;
- невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоморфные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);
Напомним, что во Львове судили военную, которая незаконно "списала" с воинского учета 17 офицеров запаса. Женщину оштрафовали на 4500 тысяч гривен.
Ранее на Закарпатье судили заведующего музея, который уклонялся от мобилизации. Его приговорили к испытательному сроку.