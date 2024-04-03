Журналисты предполагают, что даже если Конгресс США одобрит новый пакет военной помощи, его может не хватить для предотвращения прорыва россиян на передовой.

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Украина стоит перед серьезной угрозой разрушения фронтовой линии. Оборонные позиции могут оказаться под угрозой там, где российские войска решат направить свои усилия для будущих наступлений. Об этом сообщает издание Politico.

В источнике отмечают, что скандальный миллиардер Илон Маск недавно высказал предупреждение о возможном крахе на фронте, особенно подчеркнув возможность кризиса в Одессе.

Однако его прогноз не слишком отличается от тревожных заявлений президента Украины Владимира Зеленского, сделанных в последние дни.

Согласно высказыванию Зеленского, в случае неодобрения заблокированного многомиллиардного пакета помощи со стороны Запада в ближайшее время, украинским властям придется вступить в "отступление, шаг за шагом, маленькими шажками". Он также предупреждает, что некоторые крупные города могут быть подвержены риску потери контроля.

Очевидно, что предупреждения Зеленского являются частью широких дипломатических усилий по разблокированию военной помощи, крайне необходимой украинской армии — от артиллерийских снарядов калибра 155 мм до систем ПВО Patriot и беспилотников. Однако печальная реальность заключается в том, что даже при одобрении пакета Конгрессом США, его может оказаться недостаточно для предотвращения серьезных прорывов оккупантов на поле боя.

Издание подчеркивает, что подобное неудачное развитие событий, особенно в период активной избирательной кампании в США и Европе, может повысить давление со стороны Запада на Россию в рамках переговоров, что в конечном итоге может дать Кремлю возможность возобновить конфликт в будущем без значительных препятствий.

Также, по данным издания, высокопоставленные украинские военные деятели подчеркнули, что стратегия, основанная на ожидании ошибок со стороны России, непродуктивна. Они были недовольны ошибками, которые, по их мнению, с самого начала ослабляли сопротивление Украины, и указали на ошибки как со стороны Запада, так и Украины.

Кроме того, они высказали острую критику в адрес западных задержек, заявив, что поставки вооружений и системы прибыли слишком поздно и в недостаточном объеме, чтобы изменить обстановку.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что войска РФ смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении, о чем сказано в отчете ISW. Ограниченность человеческих ресурсов и планирования, по мнению американских аналитиков, не позволят российским оккупантам нанести удар на нескольких направлениях одновременно.