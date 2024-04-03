ВМС США впервые направляют беспилотник-разведчик MQ-4C Triton в Европу (фото)

Разведывательный БПЛА будет развернут на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Там же базируются американские противолодочные самолеты P-8A Poseidon, возможности которых расширит MQ-4C Triton.

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Военно-морские силы США 30 марта перебросили в Италию разведывательный беспилотник большой дальности MQ-4C Triton на военно-морскую авиационную станцию (NAS) Сигонелла, расположенной на Сицилии. Это первое размещение таких БПЛА в Европе, которое призвано повысить оперативную совместимость ВМС США с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом сообщает Naval News.

Отмечается, что беспилотник относится к 19-й беспилотной патрульной эскадрилье (VUP-19). Он расширит возможности, ранее дислоцированных на базе в Италии американских противолодочных самолетов P-8A Poseidon.

"Пополнение парка MQ-4C Triton прямо здесь, в Сигонелле, является еще одной вехой в успешном развитии программы Triton. Мы гордимся тем, что поддерживаем VUP-19, поскольку они интегрируются с флотом, чтобы расширить функции беспилотных авиационных систем в нашем регионе и за его пределами", — цитируют обозреватели заявление представителей 6-го флота ВМС США.

Авторы материала пишут, что MQ-4C Triton является новейшим средством морской разведки, наблюдения и рекогносцировки ВМС и дополняет возможности морского патрульного самолета P-8 Poseidon. В свою очередь эскадрилья VUP-19, базирующаяся во Флориде насчитывает более 300 матросов и офицеров различных авиационных рангов и офицерских сообществ, которые обслуживают и эксплуатируют "Тритоны" по всему миру.

Американский самолет P-8A Poseidon

"Экипажи собирают и обрабатывают информацию о наблюдении, используя инструменты объединения данных, которые интегрируют данные датчиков с нескольких самолетов во всеобъемлющую сетевую картину для дальнейшего содействия в создании точного представления об угрозе", — поясняют в Naval News.

Также отмечается, что военно-морская авиабаза Сигонелла обеспечивает оперативную, командную и контрольную, административную, логистическую и расширенную материально-техническую поддержку сил США и других стран НАТО. При этом стратегическое расположение авиабазы позволяет силам США и союзников обеспечивать безопасность и стабильность в Европе.

В связи с этим российские пропагандисты написали, что самолеты и беспилотники НАТО, которые базируются в Сигонелле уже несколько лет ведут слежение за российской армией и флотом, в том числе и Черноморском регионе. После начала полномасштабного вторжения РФ разведывательные аппараты патрулировали в южной и юго-западной части Черного моря. Кроме того, под наблюдением авиации с Сигонеллы находятся российские силы, развернутые в Средиземном море и Сирии.

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Россию ждет сюрприз в виде БПЛА Triton: на что способен беспилотник нового типа

Ранее сообщалось, что американские инженеры оснастили беспилотник MQ-4C Triton датчиками и сенсорами нового поколения, которые позволят им запускать ракеты и управляемые бомбы. Таким образом аппарат может перейти из категории разведывательного в ударный.