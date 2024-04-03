"Мы застряли здесь": более 30 индийцев обманом заставили воевать против Украины, — СМИ

Граждане Индии поехали на заработки, наткнувшись на фальшивые вакансии от охранника до уборщика. Когда мужчины обманом оказались на учениях и передовой, их родственники решились обратиться к президенту.

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Семьи индийцев, которых обманом заманили в российские оккупационные войска, ищут помощи у президента. Деталями 2 апреля поделились в издании The Asian Age.

Последние 12 недель Раджа Бану живет "в постоянном страхе" из-за своего сына. Женщина находится в состоянии отчаяния и шока, потому что каждый день может узнать о гибели Аазада Юсуфа Кумара.

32-летний Аазад — один из более тридцати граждан Индии, которые обманом оказались на войне в Украине. По словам их родных, индийцев заманили с помощью видео на YouTube с обещаниями большой зарплаты и постоянного проживания в России. Единственным условием было трудоустройство "помощниками" в армию. Теперь родственники обманутых мужчин хотят, чтобы президент Друпади Мурму вмешалась и помогла им.

"Она — наша последняя надежда. Она может использовать свое влияние, чтобы вернуть Аазада и других, кто попал в лапы смерти, невредимыми", — заявил старший брат мужа Саиад Ахмад.

Сообщается, что Аазад входит в группу из пяти индийцев, которая дислоцируется вблизи границы с Украиной. Их "попросили" быть готовыми к бою.

В своем последнем голосовом сообщении близким Аазад рассказал, что на прошлой неделе трое членов его группы получили документы об отправке домой. Однако самого Аазада в ближайшее время отпускать не собираются. Индиец попросил родственников сделать что-то, чтобы его вытащили из России, пока не поздно.

"Мы застряли здесь, на границе с Украиной. Мы приехали в Россию работать помощниками, но нас обманули и заставили принудительно служить в российской армии", — сказал он.

В начале марта в Voice of America сообщили истории индийцев, которых заманили в ВС РФ с помощью фальшивых предложений о работе.

30-летний Мохаммед Асфан в ноябре 2023 года отправился в Россию на заработки. Он рассказал родным, что станет "помощником в армии" и будет зарабатывать больше, чем работая продавцом в магазине одежды. В дубайском кадровом агентстве его заверили, что на войну против Украины не отправят. Уже в конце декабря он позвонил родственникам и сообщил, что после нескольких недель учений будет отправлен на фронт, где впоследствии погиб.

23-летний Гамиль Мангукия поехал в Россию работать охранником, но также оказался на передовой. 21 февраля он погиб в Донецкой области.

31-летнему Аазаду Юсуфу Кумару обещали работу уборщиком в отеле в ОАЭ. Его семья заплатила "агенту по трудоустройству" 3600 долларов, но вместо отеля индиец оказался на двухнедельных учениях. Во время подготовки он получил ранение, но сразу после выздоровления попал на фронт.

В МИД Индии заявляли, что против нескольких агентов, которые обманом вербовали граждан на войну, возбудили уголовные дела. Их подозревают в торговле людьми.

Напомним, украинский командир Юрий Федоренко объяснил, чем опасен полный захват города Часов Яр в Донецкой области. По его словам, населенный пункт дает возможность организовать "две ключевые вещи".

В соцсетях появилось видео с новым украинским дроном "Баба Яга". Сообщается, что он несет большие мины и имеет трубы для точного сброса боеприпасов.