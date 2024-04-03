"Ми застрягли тут": понад 30 індійців обманом змусили воювати проти України, — ЗМІ

Громадяни Індії поїхали на заробітки, натрапивши на фальшиві вакансії від охоронця до прибиральника. Коли чоловіки обманом опинились на навчаннях та передовій, їхні родичі наважились звернутись до президентки.

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Сім’ї індійців, яких обманом заманили у російські окупаційні війська, шукають допомоги у президентки. Деталями 2 квітня поділились у виданні The Asian Age.

Останні 12 тижнів Раджа Бану живе "в постійному страху" через свого сина. Жінка перебуває у стані відчаю та шоку, бо щодня може дізнатись про загибель Аазада Юсуфа Кумара.

32-річний Аазад — один з понад тридцяти громадян Індії, які обманом опинились на війні в Україні. Зі слів їхніх рідних, індійців заманили за допомогою відео на YouTube з обіцянками великої зарплатні та постійного проживання в Росії. Єдиною умовою було працевлаштування "помічниками" в армію. Тепер родичі обманутих чоловіків хочуть, щоб президентка Друпаді Мурму втрутилася та допомогла їм.

"Вона — наша остання надія. Вона може використати свій вплив, щоб повернути Аазада та інших, хто потрапив у лапи смерті, неушкодженими", — заявив старший брат чоловіка Саіад Ахмад.

Повідомляється, що Аазад входить до групи з п’яти індійців, яка дислокується поблизу кордону з Україною. Їх "попросили" бути готовими до бою.

У своєму останньому голосовому повідомленні близьким Аазад розповів, що минулого тижня троє членів його групи отримали документи про відправлення додому. Однак самого Аазада найближчим часом відпускати не збираються. Індієць попросив родичів зробити щось, щоб його витягли з Росії, доки не пізно.

"Ми застрягли тут, на кордоні з Україною. Ми приїхали в Росію працювати помічниками, але нас обдурили та змусили примусово служити в російській армії", — сказав він.

На початку березня у Voice of America повідомили історії індійців, яких заманили у ЗС РФ за допомогою фальшивих пропозицій про роботу.

30-річний Мохаммед Асфан в листопаді 2023 року вирушив до Росії на заробітки. Він розповів рідним, що стане "помічником в армії" та зароблятиме більше, ніж працюючи продавцем в магазині одягу. У дубайській кадровій агенції його запевнили, що на війну проти України не відправлять. Вже наприкінці грудня він подзвонив родичам та повідомив, що після кількох тижнів навчань буде відправлений на фронт, де згодом загинув.

23-річний Гаміль Мангукія поїхав у Росію працювати охоронцем, але також опинився на передовій. 21 лютого він загинув у Донецькій області.

31-річному Аазаду Юсуфу Кумару обіцяли роботу прибиральником у готелі в ОАЕ. Його родина заплатила "агенту з працевлаштування" 3600 доларів, але замість готелю індієць опинився на двотижневих навчаннях. Під час підготовки він отримав поранення, але одразу після одужання потрапив на фронт.

У МЗС Індії заявляли, що проти кількох агентів, які обманом вербували громадян на війну, порушили кримінальні справи. Їх підозрюють в торгівлі людьми.

Нагадаємо, український командир Юрій Федоренко пояснив, чим небезпечне повне захоплення міста Часів Яр у Донецькій області. З його слів, населений пункт дає можливість організувати "дві ключові речі".

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