Нова "Баба Яга" закидує великими бомбами: покращений дрон ЗСУ налякав росіян (фото)

За словами окупантів, незвичайний український безпілотник несе потужні боєприпаси та обладнаний "трубами" для точнішого скиду.

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Росіяни виявили нові, більш потужні, великі українські дрони, які вони зазвичай називають "Баба Яга". Про це повідомляє російський Telegram-канал "Два майора".

Джерело стверджує, що "нова "Баба Яга" несе великі міни та має труби для точного скидання боєприпасів. На наданих фото можна побачити підбитий дрон, ймовірно, квадрокоптер. Можна роздивитися гвинти та те, що, ймовірно, є тими самими трубами для скиду мін. Розміри БПЛА нема з чим порівняти.

Знайдений росіянами дрон

Здається дивним, що знайдений російськими окупантами дрон має білий колір. Зазвичай "Баба Яга" використовується уночі, через помітність великого безпілотника вдень. Військові ЗСУ бережуть подібні дрони через їхню велику вартість та можливість багаторазового використання. Вночі білий безпілотник набагато простіше помітити. Невідомо, чи пов’язаний колір дрона з тим, що його перехопили росіяни.

Знайдений росіянами дрон, більш детально Фото: Telegram

Нагадаємо, часто назву "Баба Яга" росіяни використовують для гексакоптера Vampire виробництва української компанії SkyFall, проте, схоже, назва розповсюджується й на всі подібні за характеристиками та використанням безпілотники. команда інженерів почала працювати над ударним безпілотником у червні 2022 року, вже маючи досвід створення розвідувальної моделі. Vampire є досить великим дроном, що підіймає корисне навантаження вагою до 15 кг на висоту до 400 км. Завдяки цьому він може скидати на супротивника різні типи боєприпасів: термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні, щоб ефективно уражати різні типи цілей, зокрема танки й іншу бронетехніку ЗС РФ.

Нещодавно росіяни були налякані новими боєприпасами, які отримали дрони "Баба Яга". Циліндричний боєприпас, який складається з зазубрених кілець на білому стрижні, скріплений з трьох боків. Ймовірно, кільця під час вибуху розпадаються на окремі уламки. Росіяни повідомляють, що кільця не ламаються під час вибуху, а розлітаються цілими й спричиняють важкі каліцтва. Проте найімовірніше вони все ж розлітаються на дрібні уламки.