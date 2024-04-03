Вблизи Часового Яра РФ сконцентрировала меньше войск, чем было под Авдеевкой, — Defense Express

Сейчас ВС РФ ведут боевые действия в южной части Ивановского. Российские оккупанты пробивались к линиям обороны вокруг Часового Яра, но их отбросили.

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Вблизи города Часов Яр Донецкой области на данный момент сконцентрировано меньше войск, чем в свое время было у Авдеевки. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, российские оккупанты пробивались к линиям обороны вокруг Часового Яра, но их отбросили.

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"Что касается ситуации вокруг Часового Яра, то там противник пытается двигаться по нескольким направлениям. С севера от Богдановки и Ивановского, чтобы выйти на Часов Яр с юга, создав два направления возможного окружения Часового Яра. Сейчас главные усилия россиян сконцентрированы вокруг и в самом Ивановском. Враг находится в северной части города, потом идет дорога и еще есть южная часть населенного пункта Ивановское", — пояснил Згурец.

По словам военного эксперта, есть информация, что сейчас ВС РФ ведут боевые действия в южной части Ивановского. Также он отметил, что вокруг Часового Яра, который расположен на возвышенности, есть фортификационные сооружения.

"Сейчас главным является то, какие силы будут использовать наши войска для отражения постоянных вражеских атак в Ивановском и вокруг Ивановского, чтобы исключить дальнейшее движение продвижения россиян к Часов Яру. Понимаем, что концентрация сил вокруг Часового Яра не является такой большой, как в свое время была вокруг Авдеевки, где было сконцентрировано 80 тыс. личного состава и значительное количество бронетехники. Сейчас враг не имеет таких сил", — добавил Згурец.

Напомним, 1 апреля сообщалось, что РФ могла занять господствующие высоты в районе Часового Яра, а этого нельзя было допускать. Позиции, которые заняли оккупанты, открывают им оперативное пространство для дальнейшего продвижения.