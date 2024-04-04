Двойное убийство и попытка изнасилования: оккупанта на Запорожье идентифицировали, — расследование

По словам журналистов, спецслужбы Украины предоставили доступ к личной переписке генерал-майора Сергея Медведева, начальника штаба 58-й общевойсковой армии ВС РФ. Личность предполагаемого убийцы установили.

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Военнослужащий из российской оккупационной группировки Батраз Сланов осенью 2022 года в оккупированном населенном пункте Новомихайловка (Бердянский район Запорожской области), судя по всему, расстрелял двух мирных жителей — 32-летнего Николая Хомникова и 40-летнего Сергея Голубенко. Причем эти люди вооружены не были. Об этом сообщает "Настоящее время".

По итогам журналистского расследования выяснилось, что россиянин после убийства украинских граждан пытался еще и изнасиловать их родственницу. Эти сведения содержатся в личных сообщениях генерал-майора Сергея Медведева, руководящего штабом 58-й общевойсковой армии ВС РФ. Авторам публикации удалось установить личность возможного убийцы.

Украинские силовики предоставили журналистам доступ к аккаунту в Telegram 45-летнего российского генерала Сергея Медведева с позывным "Ермак". В переписках достаточно сведения личного характера: общение с женой и двумя любовницами, а также военная информация (через мессенджер он пересылал координаты попаданий снарядов).

25 ноября 2022 года Медведев прислал голосовое сообщение своему замполиту Виталию Шопаге. Сообщалось о некоем "нехорошем инциденте", с которым нужно спешно разобраться и отрапортовать.

Спустя день Медведев получил документ, озаглавленный "Справка-доклад об убийстве двух гражданских лиц военнослужащими 503 мсп".

Справка-доклад об убийстве мирных жителей в оккупированном украинском селе Запорожской области

В нем перечислялись события в небольшом селе Новомихайловка, которое оказалось под оккупацией практически с первых дней полномасштабного вторжения.

Упоминалось, что 18 ноября рядовой, водитель Батраз Сланов вместе с другими приехал к дому местных жителей, которых посчитали корректировщиками, "которые сдают расположение подразделений ВС РФ".

Батраз Сланов

После допроса военные уехали. В документе сообщается, что спустя четыре дня российские военные выпивали — "пять литров домашнего вина". Сланов в нетрезвом состоянии вспомнил о допросе и решил его повторить "с пристрастием".

Военные РФ приехали к дому, в котором оказался брат гражданки Осколковой С.В., которую посчитали женой корректировщика. Его вместе с "сожителем сестры" оккупант Сланов Б.В. вывез в лесополосу, где "застрелил выстрелом в голову за отказ сознаваться".

Журналисты выяснили, что на этом убийца не остановился. Он вернулся в село и забрал женщину, которая приходилась женой одного из убитых и сестрой другого.

Во время поездки от нее требовали признаться в том, что она информатор и передавала данные о местоположении российских войск, затем в ее отношении предпринимались действия сексуального характера. Но женщине удалось убежать.

Данные местных властей

Замглавы Черниговского поселкового совета Людмила Веремий рассказала подробности произошедшего. По ее словам, она выехала из оккупации, но связывалась с местными. Выяснилось, что тела убитых нашли в посадке около села со связанными руками. Их убили выстрелами в голову.

"Местные рассказывали, что между парнями и именно этим военнослужащим возник конфликт, — объяснила она. — Его причина неизвестна, но там конфликт может возникнуть на какой угодно почве".

По ее словам, россияне "ненавидят нас и все, что с нами связано". Погибшие, по ее словам, не занимались корректировкой огня. Это подтвердил и прокурор Никита Ковалевский из Запорожской областной прокуратуры.

Кто такой Батраз Сланов?

Авторы публикации установили, что Батраз Владимирович Сланов — выходец из села Чермен Пригородного района Северной Осетии, дата рождения — 10 февраля 1990 года. В базе оперативного учета российского МВД, к которой удалось получить доступ, отмечается, что Батраз Сланов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Несколько краж и ДТП. Последний приговор ему вынесли за два дня до начала полномасштабной войны. Россиянина осудили на год колонии строгого режима.

Спустя несколько месяцев он оказался в рядах ВС РФ. В базе оперативного учета российского МВД упоминается о задержании военным следствием за убийство двух гражданских и аресте 16.01.2023. Пункт А части 2 статьи 105 УК РФ — "убийство двух или более лиц".

По словам замглавы Черниговского поселкового совета Людмилы Веремий, ей известны несколько случаев подобных расправ над мирными жителями Украины. Один из таких в Новомихайловке произошел во время перемещения по селу во время комендантского часа.

"Известно еще о гибели двух жителей нашей громады, которых забирали в плен в подвалы, а потом якобы отпустили, но их тела утром нашли в поле. Они тоже были с простреленными головами", — объяснила Веремий.

По информации прокурора Никиты Ковалевского, за два года оккупации прокуратура области зафиксировано 45 случаев убийств мирных жителей.

Напомним, что в ГУР сообщили, что география "хлопка" будет увеличиваться.

Также сообщалось, что в публикации Forbes за 2 апреля шла речь о том, что войска РФ потеряли танковый полк за несколько часов.