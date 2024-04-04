Подвійне вбивство і спроба зґвалтування: окупанта на Запоріжжі ідентифікували, — розслідування

За словами журналістів, спецслужби України надали доступ до особистого листування генерал-майора Сергія Медведєва, начальника штабу 58-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Особу ймовірного вбивці встановили.

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Військовослужбовець із російського окупаційного угруповання Батраз Сланов восени 2022 року в окупованому населеному пункті Новомихайлівка (Бердянський район Запорізької області), судячи з усього, розстріляв двох мирних жителів — 32-річного Миколу Хомнікова і 40-річного Сергія Голубенка. Причому ці люди озброєні не були. Про це повідомляє "Настоящее время".

За підсумками журналістського розслідування з'ясувалося, що росіянин після вбивства українських громадян намагався ще й зґвалтувати їхню родичку. Ці відомості містяться в особистих повідомленнях генерал-майора Сергія Медведєва, який керує штабом 58-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Авторам публікації вдалося встановити особу можливого вбивці.

Українські силовики надали журналістам доступ до акаунта в Telegram 45-річного російського генерала Сергія Медведєва з позивним "Єрмак". У листуваннях достатньо відомостей особистого характеру: спілкування з дружиною і двома коханками, а також військова інформація (через месенджер він пересилав координати влучень снарядів).

25 листопада 2022 року Медведєв надіслав голосове повідомлення своєму замполіту Віталію Шопазі. Повідомлялося про якийсь "нехороший інцидент", з яким потрібно спішно розібратися і відрапортувати.

Через день Медведєв отримав документ під назвою "Довідка-доповідь про вбивство двох цивільних осіб військовослужбовцями 503 мсп".

Довідка-доповідь про вбивство мирних жителів в окупованому українському селі Запорізької області

У ньому перераховувалися події в невеликому селі Новомихайлівка, яке опинилося під окупацією практично з перших днів повномасштабного вторгнення.

Згадувалося, що 18 листопада рядовий, водій Батраз Сланов разом з іншими приїхав до будинку місцевих мешканців, яких вважали коригувальниками, "які здають розташування підрозділів ЗС РФ".

Батраз Сланов

Після допиту військові поїхали. У документі повідомляється, що через чотири дні російські військові випивали — "п'ять літрів домашнього вина". Сланов у нетверезому стані згадав про допит і вирішив його повторити "з пристрастю".

Військові РФ приїхали до будинку, в якому опинився брат громадянки Осколкової С.В., яку вважали дружиною коректувальника. Його разом із "співмешканцем сестри" окупант Сланов Б.В. вивіз у лісосмугу, де "застрелив пострілом у голову за відмову зізнаватися".

Журналісти з'ясували, що на цьому вбивця не зупинився. Він повернувся в село і забрав жінку, яка доводилася дружиною одного з убитих і сестрою іншого.

Під час поїздки від неї вимагали зізнатися в тому, що вона інформаторка і передавала дані про місцеперебування російських військ, потім щодо неї вчиняли дії сексуального характеру. Але жінці вдалося втекти.

Дані місцевої влади

Заступник голови Чернігівської селищної ради Людмила Веремій розповіла подробиці події. За її словами, вона виїхала з окупації, але зв'язувалася з місцевими. З'ясувалося, що тіла вбитих знайшли в посадці біля села зі зв'язаними руками. Їх убили пострілами в голову.

"Місцеві розповідали, що між хлопцями й саме цим військовослужбовцем виник конфлікт, — пояснила вона. — Його причина невідома, але там конфлікт може виникнути на якому завгодно ґрунті".

За її словами, росіяни "ненавидять нас і все, що з нами пов'язано". Загиблі, за її словами, не займалися коригуванням вогню. Це підтвердив і прокурор Микита Ковалевський із Запорізької обласної прокуратури.

Хто такий Батраз Сланов?

Автори публікації встановили, що Батраз Володимирович Сланов — виходець із села Чермен Приміського району Північної Осетії, дата народження — 10 лютого 1990 року. У базі оперативного обліку російського МВС, до якої вдалося отримати доступ, зазначається, що Батраз Сланов неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Кілька крадіжок і ДТП. Останній вирок йому винесли за два дні до початку повномасштабної війни. Росіянина засудили на рік колонії суворого режиму.

Через кілька місяців він опинився в лавах ЗС РФ. У базі оперативного обліку російського МВС згадується про затримання військовим слідством за вбивство двох цивільних і арешт 16.01.2023. Пункт А частини 2 статті 105 КК РФ — "вбивство двох або більше осіб".

За словами заступника голови Чернігівської селищної ради Людмили Веремій, їй відомі кілька випадків подібних розправ над мирними жителями України. Один із таких у Новомихайлівці стався під час переміщення селом під час комендантської години.

"Відомо ще про загибель двох мешканців нашої громади, яких забирали в полон у підвали, а потім нібито відпустили, але їхні тіла вранці знайшли в полі. Вони теж були з простреленими головами", — пояснила Веремій.

За інформацією прокурора Микити Ковалевського, за два роки окупації прокуратура області зафіксувала 45 випадків убивств мирних жителів.

Нагадаємо, що в ГУР повідомили, що географія "бавовни" буде збільшуватися.

Також повідомлялося, що в публікації Forbes за 2 квітня йшлося про те, що війська РФ втратили танковий полк за кілька годин.