"Надо давно разрушать": удара каким оружием из арсенала ВСУ Крымский мост не "переживет"

Военный эксперт Петр Черник отметил, что Крым больше защищен ПВО, чем даже Москва. Однако, по его словам, Силы обороны способны устроить атаку, после которой восстановить мост оккупантов будет невозможно.

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Украина может уничтожить незаконный Крымский мост, построенный российскими оккупантами. Это уже понимают и в стране-агрессоре. О том, каким оружием необходимо ударить по сооружению, в эфире телемарафона 3 апреля рассказал военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник.

"Однозначно, мост надо давно разрушать, потому что это главная логистическая артерия, особенно в части железной дороги, по обеспечению полуострова. И сам факт того, что россияне строят альтернативную железнодорожную ветку по суше является признаком того, что они также осознают, что ему рано или поздно приходит конец", — сказал он.

Офицер запаса отметил, что Крымский мост простирается на 18 километров. Для того, чтобы после удара его было невозможно отремонтировать, нужен "большой смешанный ракетный залп" баллистических и крылатых ракет. Кроме того, вражескую ПВО должен отвлекать массированный удар БПЛА.

"Крымский мост и вообще Крым — самая плотная прикрытая зона с точки зрения противовоздушной обороны на планете Земля. Они еще больше прикрыты, чем сама Москва", — подчеркнул Черник.

По его словам, Украина могла бы использовать для удара оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" или "Сапсан". Этот ОТРК имеет дальность до 500 километров и был разработан до начала полномасштабной войны. Один такой дивизион был продан в Саудовскую Аравию.

Кроме того, Силы обороны могли бы применить береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" и ударить ракетой Р-360 "Нептун". Это оружие позволяет наносить удары на расстояние до 300 километров.

"Вполне возможно, что в этом аспекте идет наращивание сил и средств. Однако еще раз подчеркну: залп должен быть смешанный, не иначе. Одной баллистики мало", — добавил военный эксперт.

Комментарий Петра Черника (об уничтожении Крымского моста — 0:44)

Напомним, в The Guardian со ссылкой на источники в украинской разведке сообщили, что в первой половине 2024 года Крымский мост будет уничтожен.

Представитель ГУР Андрей Юсов ответил, что Крымский мост как военная цель РФ подлежит обезвреживанию, и эта информация "не новая".