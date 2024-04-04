"Тролли" Пригожина продолжают работать против Украины даже после его гибели, — WSJ

Пригожинские "тролли" продолжают распространять дезинформацию о войне в Украине и выборах в США 2024 года.

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"Тролли" погибшего в авиакатастрофе владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продолжают активность в сети даже после его смерти. Об этом свидетельствует новое исследование кибербезопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Пригожинские "тролли" продолжают распространять дезинформацию о войне в Украине и выборах в США 2024 года.

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В разведывательном отделе Mandiant Intelligence GoogleКилька сообщили, что различные онлайн-кампании, связанные с Пригожиным, и которые им ранее финансировались, были активными в течение 2023 года и претерпели незначительные изменения в нацеленности. Эта деятельность продолжалась даже тогда, когда после его смерти в августе власти РФ ликвидировали подразделения связанные с экс-главой "вагнеровцев".

Результаты исследования обнародовали когда в разведке США предупредили, что Россия, Китай и Иран, скорее всего, будут использовать новые технологии, в частности ИИ, для дезинформации на выборах президента в США 2024 года, чтобы посеять сомнения в легитимности результатов и, возможно, попытаться повлиять на них.

Сотрудники американской разведки заявили, что пока не обнаружили крупных попыток внешнего вмешательства в выборы в США 2024 года. В то же время они предполагают, что несколько стран могут попытаться это сделать.

Напомним, что 22 декабря в The Wall Street Journal вышла статья о ликвидации главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Издание сообщило, что операцию готовили по приказу правой руки Владимира Путина — Николая Патрушева.

Также сообщалось, что Путин поручил соратнику Пригожина сформировать отряды "добровольцев" для войны в Украине.