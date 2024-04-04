"Тролі" Пригожина продовжують працювати проти України навіть після його загибелі, — WSJ
Пригожинські "тролі" і далі продовжують поширювати дезінформацію щодо війни в Україні та виборів у США 2024 року.
"Тролі" загиблого в авіакатастрофі власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина продовжують активність в мережі навіть після його смерті. Про це свідчить нове дослідження кібербезпеки. Про це пише The Wall Street Journal.
Пригожинські "тролі" і далі продовжують поширювати дезінформацію щодо війни в Україні та виборів у США 2024 року.Важливо
В розвідувальному відділі Mandiant Intelligence Google повідомили, що різні онлайн-кампанії, пов'язані з Пригожиним, і які ним раніше фінансувалися, були активними протягом 2023 року та зазнали незначних змін у націленості. Ця діяльність тривала навіть тоді, коли після його смерті в серпні влада РФ ліквідувала підрозділи пов’язані з ексочільником "вагнерівців".
Результати дослідження оприлюднили коли в розвідці США попередили, що Росія, Китай та Іран, радше за все використовуватимуть нові технології, зокрема ШІ, для дезінформації на виборах президента у США 2024 року, щоб посіяти сумніви в легітимності результатів і, можливо, спробувати вплинути на них.
Співробітники американської розвідки заявили, що поки що не виявили великих спроб зовнішнього втручання у вибори в США 2024 року. Водночас вони припускають, що кілька країн можуть спробувати це зробити.
Нагадаємо, що 22 грудня у The Wall Street Journal вийшла стаття про ліквідацію очільника "вагнерівців" Євгена Пригожина. Видання повідомило, що операцію готували за наказом правої руки Володимира Путіна — Миколи Патрушева.
Також повідомлялося, що Путін доручив соратнику Пригожина сформувати загони "добровольців" для війни в Україні.