Удар по Харькову 4 апреля: какие ЗРК могут защитить город от "Шахедов", — обозреватель (фото)

Харьков могут спасти установки ПВО, которых есть достаточное количество в Германии. Однако Украина публично не обращалась к западным партнерам относительно поставок этого вида вооружения.

Related video

Особенности рельефа возле Харькова похожи на ситуацию под Одессой. Поэтому оба города страдают от ударов российских дронов-камикадзе Shahed-136, с которыми не успевают справиться украинские силы ПВО. Чтобы уничтожать вражеские беспилотники, нужны дополнительные средства, кроме мобильных огневых групп. О том, как защитить город на востоке, военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на странице Facebook.

Коваленко отметил, что Харьков и Одесса находятся в похожих обстоятельствах, хотя южный город атакуют с расстояния 300 км из Крыма, а восточный — с расстояния 30 км из Белгородской области. Однако в обоих случаях российские дроны-камикадзе становятся заметны и уязвимы на слишком короткое время. Поэтому не всегда успевают отреагировать мобильные огневые группы.

Важно

Использовали УМПБ Д-30: появились новые детали ночного авиаудара ВС РФ по Харькову (фото)

В обоих случаях, по мнению обозревателя, могут помочь зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малого радиуса действия. При этом он назвал два устройства, которые могут помочь Силам обороны защитить Харьков и Одессу:

L3Harris VAMPIRE;

ЗРК "Роланд".

При этом пусковых установок и ракет ЗРК Roland есть достаточное количество в Германии. Поэтому его "смущает", почему Украина не обращается по этой технике к западным партнерам.

"Против Shahed-136, в условиях сложности перехвата мобильной группой, данные ЗРК были бы очень кстати", — подчеркнул обозреватель.

На юге беспилотники сначала летят низко над водой и тогда их не видят средства ПВО, — пояснил Коваленко. Однако неподалеку от Одессы они набирают высоту и тогда становятся уязвимыми. В Харькове дроны не летят на сверхнизких высотах, но зато их запускают слишком близко. В обоих случаях мало времени на реакцию бойцов мобильных групп.

"На Харьков дроны-камикадзе идут не на сверхнизких высотах, но минимальное расстояние от границы с Россией не позволяет эффективно и быстро отработать все цели мобильным группам", — говорится в заметке.

L3Harris VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) — портативный зенитный комплекс американского производства, который стреляет ракетами APKWS с лазерным наведением. Официально не известна дальность поражения, однако согласно оценкам экспертов Defense Express, они могут лететь на расстояние 4-5 км.

ЗРК Roland — зенитно-ракетный комплекс производства Германии и Франции. ЗРК способен достать до целей, которые летят со скоростью до 1,2 Маха на высоте от 15 м до 5,5 км. Дальность — от 500 м до 6,3 км.

Обстрел Харькова — как выглядит средство ПВО L3Harris VAMPIRE Фото: Открытие источники Обстрел Харькова — как выглядит средство ПВО ЗРК Roland Фото: Википедия

Обстрел Харькова 4 апреля — детали

В ночь с 3 на 4 апреля ВС РФ ударили по Украине дронами-камикадзе Shahed-136. Беспилотники подлетели из Белгородской области и ударили по Харькову. Как заявил мэр города Игорь Терехов, получила повреждения многоэтажка — разрушилось несколько квартир, пострадали мирные люди. Кроме того, произошел взрыв возле пожарной машины, которая прибыла на место событий. В итоге погибли трое спасателей и еще один человек. Медсестра и еще один спасатель получили тяжелые ранения и доставлены в больницу.

Глава МВД Игорь Клименко назвал имена погибших пожарных. Это — Владислав Логинов (52 года), Сергей Байдалинов (32 года), Владимир Матюшенко (41 год).

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время ночной атаки дронов враг запустил 20 аппаратов из Курской области, а силам ПВО удалось сбить 11. Представитель ВС Илья Евлаш объяснил, почему сложно сбить БПЛА, которые направляются на Харьков. На фотографиях с обломками "Шахедов" зафиксировали надпись, сделанную россиянами: указано, что это месть "за Крокус".