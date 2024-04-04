Удар по Харкову 4 квітня: які ЗРК можуть захистити місто від "Шахедів", — оглядач (фото)
Харків можуть врятувати установки ППО, яких є достатня кількість в Німеччини. Однак Україна публічно не зверталась до західних партнерів щодо поставок цього виду озброєння.
Особливості рельєфу біля Харкова схожі на ситуацію під Одесою. Тому обидва міста страждають від ударів російських дронів-камікадзе Shahed-136, з якими не встигають впоратись українські сили ППО. Щоб знищувати ворожі безпілотники, потрібні додаткові засоби, крім мобільних вогневих груп. Про те, як захистити місто на сході, військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на сторінці Facebook.
Коваленко зазначив, що Харків та Одеса перебувають у схожих обставинах, хоч південне місто атакують з відстані 300 км з Криму, а східне — з відстані 30 км з Бєлгородської області. Однак у обох випадках у російські дрони-камікадзе стають помітні і уразливі на надто короткий час. Тому не завжди встигають відреагувати мобільні вогневі групи.
У обох випадках, на думку оглядача, можуть допомогти зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) малого радіуса дії. При цьому він назвав два пристрої, які можуть допомогти Силам оборони захистити Харків та Одесу:
- L3Harris VAMPIRE;
- ЗРК Roland.
При цьому пускових установок та ракет ЗРК Roland є достатня кількість у Німеччині. Тому його "бентежить", чому Україна не звертається щодо цієї техніки до західних партнерів.
"Проти Shahed-136, в умовах складності перехоплення мобільною групою, дані ЗРК були б дуже доречними", — наголосив оглядач.
На півдні безпілотники спершу летять низько над водою і тоді їх не бачать засоби ППО, — пояснив Коваленко. Однак неподалік від Одеси вони набирають висоту і тоді стають уразливими. В Харкові дрони не летять на наднизьких висотах, але натомість їх запускають надто близько. В обох випадках замало часу на реакцію бійців мобільних груп.
"На Харків дрони-камікадзе йдуть не на наднизьких висотах, але мінімальна відстань від кордону з Росією не дозволяє ефективно і швидко відпрацювати всі цілі мобільним групам", — ідеться у дописі.
L3Harris VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) — портативний зенітний комплекс американського виробництва, який стріляє ракетами APKWS з лазерним наведенням. Офіційно не відома дальність ураження, однак згідно з оцінками експертів Defense Express, вони можуть летіти на відстань 4-5 км.
ЗРК Roland — зенітно-ракетний комплекс виробництва Німеччини та Франції. ЗРК здатен дістати до цілей, які летять зі швидкістю до 1,2 Маха на висоті від 15 м до 5,5 км. Дальність — від 500 м до 6,3 км.
Обстріл Харкова 4 квітня — деталі
В ніч з 3 на 4 квітня ЗС РФ вдарила по Україні дронами-камікадзе Shahed-136. Безпілотники підлетіли з Бєлгородської області і вдарили по Харкову. Як заявив мер міста Ігор Терехов, отримала пошкодження багатоповерхівка — зруйнувалось кілька квартир, постраждали мирні люди. Крім того, стався вибух біля пожежної машини, яка прибула на місце подій. В підсумку загинуло троє рятувальників та ще одна особа. Медсестра та ще один рятувальник отримали важкі поранення і доправлені до лікарні.
Головам МВС Ігор Клименко назвав імена загиблих пожежників. Це — Владислав Логінов (52 роки), Сергій Байдалінов (32 роки), Володимир Матюшенко 41 рік).
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки дронів ворог запустив 20 апаратів з Курської області, а силам ППО вдалось збити 11. Речник ПС Ілля Євлаш пояснив, чому складно збити БПЛА, які прямують на Харків. На світлинах з уламками "Шахедів" зафіксували надпис, зроблений росіянами: вказано, що це помста "за Крокус".