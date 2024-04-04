ВС РФ после неудач сократили количество атак на фронте, — британская разведка
По данным аналитиков, активнее всего в феврале было в районе Авдеевки, которая в тот период перешла в руки оккупантов. Уже в марте противник начал реже штурмовать это направление.
Российские оккупанты продолжают демонстрировать активные действия на поле боя, однако статистика показывает, что за последний месяц количество атак сократилось. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 4 апреля.
По данным аналитиков, если сравнивать февраль и март текущего года, то количество российских атак, которые фиксировались по всей линии фронта, сократилось сразу на 9% — с 2340 до 2120.
"Число сообщений об атаках по оси Авдеевки составило треть от всех атак в феврале, когда город перешел под контроль российских сил, но в марте сократилось до четверти", — говорится в сообщении.
Отдельно в британской разведке добавили касаемо атак российских оккупантов к юго-западу от захваченного Донецка. Там наоборот стало активнее за месяц. Если в феврале была зафиксирована не менее 721 атака, то в марте уже 806. Это примерно 38% от общего количества по всей линии фронта.
В то же время, несмотря на достаточно активные мероприятия на поле боя, противнику не удается достичь колоссальных успехов.
"Несмотря на эти усилия, Россия не добилась заметных успехов в этом районе и продолжает попытку захвата небольших населенных пунктов, включая Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное", — подытожили в Минобороны Великобритании.
Напомним, что аналитики ISW в отчете за 3 апреля заявляли, что количество штурмов наоборот могло уже увеличиться. Россияне могут готовиться к новому массированному наступлению. Возле поселка Тоненькое к западу от Авдеевки 30 марта состоялась батальонная российская механизированная атака, во время которой оккупанты могли задействовать не менее 12 БМП и 36 танков.