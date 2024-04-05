ВС РФ нанесли удар по Харькову КАБами: местные власти сообщили первые подробности

Серия взрывов в областном центре прогремела в 15:27. Мэрия Харькова призвала местное население быть осторожными.

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Днем 5 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город в очередной раз оказался под ударом российских оккупантов. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Известно, что в областном центре взрывы прогремели около 15:27. К тому же мэрия подтвердила информацию о взрывах и призвали жителей Харькова быть осторожными.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!", — заявили в администрации.

Чуть позже Терехов отметил, что по городу, согласно предварительным данным, российские захватчики сбросили управляемые авиабомбы. Данных о погибших и раненых, а также о возможных разрушениях, пока отсутствуют.

"Предварительно Харьков был атакован КАБами. Относительно жертв и разрушений — информация уточняется", — написал мэр в своем Telegram.

Чуть позже ОВА добавили, что россияне ударили по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района.

"Предварительно — нанесли удары КАБами. Детали устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", — сообщил руководитель администрации.

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Обстрелы россиянами Харькова и области

Как известно, российская оккупационная армия в ночь на 5 апреля в очередной раз применила ударные дроны и ракеты для ударов по территории Украины. В частности накануне поздно вечером сообщалось о серии взрывов в Харькове.

К тому же в течение 4 апреля Россия дважды атаковала Харьков. До этого захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Некоторые дроны повредили частные и многоквартирные дома. При этом во время повторного удара погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета". Известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ на Харьков. Кроме того, в Харьковской области был поврежден энергообъект.

5 апреля эксперт Игорь Романенко прокомментировал важность захвата Часового Яра Россией. Этот город имеет "стратегическое значение" для оккупационной армии.

Также 4 апреля военный обозреватель Александр Коваленко назвал типы вооружения, которые помогут защитить Харьков от российских ударов ракетами и шахедами.