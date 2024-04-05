ЗС РФ завдали удару по Харкову КАБами: місцева влада повідомила перші подробиці

Серія вибухів в обласному центрі пролунала о 15:27. Мерія Харкова закликала місцеве населення бути обережними.

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Вдень 5 квітня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто вчергове опинилося під ударом російських окупантів. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Відомо, що в обласному центрі вибухи пролунали близько 15:27. До того ж мерія підтвердила інформацію про вибухи та закликали жителів Харкова бути обережними.

"Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте в укриттях!", — заявили в адміністрації.

Трохи згодом Терехов зазначив, що по місту, згідно з попередніми даними, російські загарбники скинули керовані авіабомби. Даних про загиблих та поранених, а також про можливі руйнування, наразі відсутні.

"Попередньо Харків був атакований КАБами. Щодо жертв та руйнувань — інформація уточнюється", — написав мер у своєму Telegram.

Трохи згодом ОВА додали, що росіяни вдарили по місту Харкову та по населеному пункту Харківського району.

"Попередньо — завдали ударів КАБами. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", — повідомив керівник адміністрації.

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Обстріли росіянами Харкова та області

Як відомо, російська окупаційна армія в ніч на 5 квітня вчергове застосувала ударні дрони та ракети для ударів по території України. Зокрема напередодні пізно ввечері повідомлялося про серію вибухів у Харкові.

До того ж впродовж 4 квітня Росія двічі атакувала Харків. До цього загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Деякі дрони пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. При цьому під час повторного удару загинули троє рятувальників, що які займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області було пошкоджено енергооб'єкт.

5 квітня експерт Ігор Романенко прокоментував важливість захоплення Часового Яру Росією. Це місто має "стратегічне значення" для окупаційної армії.

Також 4 квітня військовий оглядач Олександр Коваленко назвав типи озброєння, які допоможуть захистити Харків від російських ударів ракетами і шахедами.