"Реорганизация сил": в ближайшее время РФ может готовить эскалацию на фронте, — разведка Эстонии

Наступательные действия в течение ближайших недель маловероятны, однако не исключено, что к лету начнется более масштабное наступление, считает командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии.

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Вдоль всей линии фронта российская армия перешла к реорганизации сил и сейчас она готовится к усилению боевых действий в течение ближайших недель. Об этом пишет издание ERR, ссылаясь на заявление командующего разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антса Кивисельга.

Он отметил, что, судя по реорганизации российских сил и интенсивных бомбардировок можно утверждать, что армия РФ может осуществлять подготовку к более масштабным наступательным действиям уже в начале лета.

"В связи с ухудшением обстановки на востоке Украины РФ начала использовать более крупные бронетанковые соединения, но пока без особого успеха. Однако Россия начала реорганизацию сил на всем фронте, кульминацией которой может стать активизация боевых операций в ближайшие недели", — отметил Кивисельг.

В то же время он добавил, что в течение ближайших недель большой наступательной активности не будет, однако не стоит исключать, что в начале лета Россия будет пытаться более активно давить на украинское общество и военных.

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Также Кивисельг подчеркнул, что в течение марта российские захватчики продолжили интенсивные бомбардировки как на фронте, так и в глубине украинской территории.

"Однако ожидаемое новое большое наступление РФ все равно потребует мобилизации, к которой Российская Федерация подготовилась, однако сейчас мы не можем подтвердить, что оно состоится в ближайшие недели", — сказал он.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к лету российская армия планирует начать новое наступление и напомнил партнерам о важности усиления военной помощи.

При этом 29 марта глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что у России нет ресурсов для начала нового масштабного наступления в Украине, однако ВСУ все еще могут подвергаться многочисленным атакам.