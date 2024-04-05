Авдеевка подкосила: с началом наступления на Донбассе потери ВС РФ сильно возросли, — BBC

По данным журналистов, цифры потерь осени и зимы 2023 года уступают только потерям в ходе штурма Угледара и Бахмута зимой и весной прошлого года. Темпы роста потерь продолжают превышать средние показатели первого года вторжения в полтора-два раза.

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С начала октября 2023 года фиксируется значительный рост еженедельных потерь среди российских военных. С 9 октября подтвержденные потери увеличились до 550-600 человек еженедельно. При этом в период с августа по сентябрь еженедельно гибло в среднем 360 военных. Об этом пишет русская служба BBC.

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Такой скачок совпадает с началом более активных наступательных действий ВС РФ и, в частности, с операцией по штурму Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой области,

Журналисты указывают, что по их данным, с октября 2023 по 5 апреля 2024 года погибли по меньшей мере 1014 российских военных. Эти цифры не включают солдат, у которых неизвестна дата смерти. Согласно многим экспертам, попытки прорыва российских сил в Донецкой области приостановлены. Однако, задержка информации о погибших ведет к продолжающимся отчетам о жертвах на протяжении наступления, особенно в ходе штурма Авдеевки.

Фото: BBC

В целом, установленные цифры потерь осени и зимы 2023 года уступают только потерям в ходе штурма Угледара и Бахмута зимой и весной прошлого года. Темпы роста потерь продолжают превышать средние показатели первого года вторжения в полтора-два раза.

Тенденции в ВС РФ

Согласно экспертам, отряды заключенных продолжают играть важную роль на линии фронта и продолжают нести высокие потери. Это связано с использованием тактики группы "Вагнера", которая включает в себя атаки малыми штурмовыми группами на разных направлениях, что приводит к большим потерям.

Фото: BBC

Чтобы восполнить состав воюющих подразделений, Минобороны использует несколько стратегий, включая вербовку осужденных в колониях. Однако теперь они могут попасть на фронт только после окончания войны. Другой метод — набор добровольцев, которые подписывают контракты с Минобороны. В различных регионах России были усилия по набору новоиспеченных контрактников.

"Еще в прошлом году местные власти в различных регионах России признавались, что им "спущен план" по набору и отправке на фронт новоиспеченных контрактников. Так, например, перед городом Красноярском в прошлом году была поставлена задача набрать 2000 человек", — сообщает BBC.

Фото: BBC

С начала вторжения Россия потеряла по меньшей мере 3354 офицера, включая 1016 элитных специалистов командного звена, таких как офицеры ВДВ, морской пехоты, спецназа, отрядов особого назначения Росгвардии и военных пилотов. Потеря таких офицеров может быть наиболее чувствительной и трудновосполнимой для российской армии. Недостаток координации и неспособность проводить более сложные наступательные маневры также привели к приостановке российского наступления на Донбассе, отмечают эксперты.

Сколько российских солдат погибло в Украине

BBC с изданием "Медиазона" и командой волонтеров на основе открытых источников установили имена более 50 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года. Минимум 43% из них не имели прямого отношения к армии на момент начала вторжения в Украину. Однако, вероятно, до 70% всех боевых потерь российской стороны приходится на тех, кто отправился на фронт "гражданскими".

Напомним, по данным проекта Oryx по состоянию на конец марта 2023 года, с начала полномасштабной войны российские войска потеряли 15 035 единиц техники, из которых 10588 уничтожено.

Ранее, 12 февраля, СМИ писали, что каждый десятый танк российская армия потеряла под Авдеевкой. Во время боевых ВС РФ потеряли 222 танка.