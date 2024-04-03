"Насчитали 8 попыток": РФ изменила тактику штурмов в Херсонской области, — ОК "Юг"
ВС РФ отправляют на штурмы большее количество меньших групп. Результата это, по данным командования, не имеет, ведь враг несет потери.
Российские оккупанты, размещенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, изменили тактику. Деталями 3 апреля поделилась пресс-служба Оперативного командования "Юг".
Военные рассказали, что враг пытался атаковать "большим количеством более мелких штурмовых групп".
"8 таких попыток насчитали наши подразделения и все убедительно отбили. Понеся потери, враг вынужден был остатками далеко не всех групп вернуться на исходные позиции", — передала пресс-служба.
В ОК "Юг" заверили, что Силы обороны удерживают позиции и укрепляют их.
Ситуация в Херсонской области
В командовании отметили, что ВС РФ давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов и проводят интенсивную аэроразведку. В операционной зоне ОК "Юг" в течение суток зафиксировали пролет 95 разведывательных беспилотников.
Кроме того, захватчики не прекращают террор мирного населения. В Херсонской области в результате сброса осколочного боеприпаса получил повреждения частный дом. Обошлось без пострадавших.
ВС РФ ударили два раза из артиллерии по Херсону. В результате артобстрелов региона погиб один мирный житель. Также были повреждены многоэтажка, частные жилые дома, хозяйственная постройка и газопровод.
Напомним, глава городской военной администрации Сергей Чаус рассказал, что несмотря на опасность в городе Часов Яр Донецкой области остаются по меньшей мере 875 жителей. Большинство из них — пенсионеры.
Бригада "Азов" опубликовала кадры уничтожения российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Редкая машина была ликвидирована в районе Тернов.