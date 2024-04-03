"Нарахували 8 спроб": РФ змінила тактику штурмів у Херсонській області, — ОК "Південь"

ЗС РФ відправляють на штурми більшу кількість менших груп. Результату це, за даними командування, не має, адже ворог зазнає втрат.

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Російські окупанти, розміщені на лівому березі Дніпра у Херсонській області, змінили тактику. Деталями 3 квітня поділилась пресслужба Оперативного командування "Південь".

Військові розповіли, що ворог намагався атакувати "більшою кількістю дрібніших штурмових груп".

"8 таких спроб нарахували наші підрозділи й всі переконливо відбили. Зазнавши втрат, ворог змушений був залишками далеко не всіх груп повернутися на вихідні позиції", — передала пресслужба.

В ОК "Південь" запевнили, що Сили оборони утримують позиції та укріплюють їх.

Ситуація у Херсонській області

У командуванні зазначили, що ЗС РФ тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів та проводять інтенсивну аеророзвідку. В операційній зоні ОК "Південь" протягом доби зафіксували проліт 95 розвідувальних безпілотників.

Окрім того, загарбники не припиняють терору мирного населення. У Херсонській області внаслідок скиду осколкового боєприпасу зазнав пошкоджень приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

ЗС РФ вдарили два рази з артилерії по Херсону. Внаслідок артобстрілів регіону загинув один мирний мешканець. Також були пошкоджені багатоповерхівка, приватні житлові будинки, господарська будівля та газогін.

Нагадаємо, голова міської військової адміністрації Сергій Чаус розповів, що попри небезпеку у місті Часів Яр на Донеччині залишаються щонайменше 875 жителів. Більшість з них — пенсіонери.

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