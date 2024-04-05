"Реорганізація сил": найближчим часом РФ може готувати ескалацію на фронті, – розвідка Естонії

Наступальні дії протягом найближчих тижнів маловірогідні, проте не виключено, що до літа почнеться більш масштабний наступ, вважає командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії.

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Вздовж всієї лінії фронту російська армія перейшла до реорганізації сил і зараз вона готується до посилення бойових дій впродовж найближчих тижнів. Про це пише видання ERR, посилаючись на заяву командувача розвідувального центру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга.

Він зазначив, що, судячи з реорганізації російських сил та інтенсивних бомбардувань можна стверджувати, що армія РФ може здійснювати підготовку до більш масштабних наступальних дій вже на початку літа.

"У зв’язку з погіршенням обстановки на сході України РФ почала використовувати більші бронетанкові з'єднання, але поки без особливого успіху. Однак Росія розпочала реорганізацію сил на всьому фронті, кульмінацією якої може стати активізація бойових операцій найближчими тижнями", — зазначив Ківісельг.

Водночас він додав, що впродовж найближчих тижнів великої наступальної активності не буде, проте не варто виключати, що на початку літа Росія буде намагатися більш активно тиснути на українське суспільство і військових.

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Також Ківісельг підкреслив, що впродовж березня російські загарбники продовжили інтенсивні бомбардування як на фронті, так і в глибині української території.

"Однак очікуваний новий великий наступ РФ все одно потребуватиме мобілізації, до якої Російська Федерація підготувалася, проте зараз ми не можемо підтвердити, що він відбудеться найближчими тижнями", — сказав він.

28 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що до літа російська армія планує розпочати новий наступ та нагадав партнерам про важливість посилення військової допомоги.

При цьому 29 березня глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун заявив, що у Росії немає ресурсів для початку нового масштабного наступу в Україні, проте ЗСУ все ще можуть піддаватися численним атакам.