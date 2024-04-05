На Сумщине из-за атак РФ принудительно эвакуируют почти 300 детей из двух общин

Представители Минреинтеграции и Координационного штаба акцентируют внимание на том, что эвакуация бесплатная.

Related video

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 5 апреля объявило принудительную эвакуацию детей из 52 населенных пунктов двух общин Сумской области. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Как отмечается в релизе, такое решение обусловлено ситуацией безопасности и согласовано с Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Эти населенные пункты входят в две громады на Сумщине, но для информационной тишины и гарантии безопасной эвакуации их названия не обнародуются.

Всего в безопасные регионы Украины планируется вывезти вместе с родителями и законными представителями 297 детей.

Представители министерства и штаба акцентируют внимание на том, что эвакуация бесплатная.

Подробная информация доступна по телефонам "горячей" линии Сумского областного контактного центра:

(0542) 66-33-77 — бесплатно для жителей города Сумы и Сумского района;

0 800 301 501 — бесплатно для жителей Сумской области.

"Горячая" линия работает ежедневно с 08:30 до 17:30.

О желании эвакуироваться также можно сообщить на "горячую" линию Минреинтеграции 1548 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Важно

Наступление на Харьков и массовая эвакуация: Терехов объяснил, зачем РФ пугает украинцев

Фокус писал, что хакеры из группы Hdr0 взломали сайт российского отделения Красного Креста, где было опубликовано сообщение о платной эвакуации из Белгородской области РФ.