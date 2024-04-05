На Сумщині через атаки РФ примусово евакуюють майже 300 дітей з двох громад

Представники Мінреінтеграції і Координаційного штабу акцентують увагу на тому, що евакуація безкоштовна.

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 5 квітня оголосило примусову евакуацію дітей з 52 населених пунктів двох громад Сумської області. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті міністерства.

Як зазначається у релізі, таке рішення зумовлено безпековою ситуацією і погоджено з Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

Ці населені пункти входять до двох громад на Сумщині, але задля інформаційної тиші і гарантії безпечної евакуації їх назви не оприлюднюються.

Загалом до безпечних регіонів України планується вивезти разом з батьками і законними представниками 297 дітей.

Представники міністерства і штабу акцентують увагу на тому, що евакуація безкоштовна.

Детальна інформація доступна за телефонами "гарячої" лінії Сумського обласного контактного центру:

(0542) 66-33-77 — безкоштовно для жителів міста Суми та Сумського району;

0 800 301 501 — безкоштовно для жителів Сумської області.

"Гаряча" лінія працює щодня із 08:30 до 17:30.

Про бажання евакуюватися також можна повідомити на "гарячу" лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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