В Центре национального сопротивления сообщили, что оккупанты набирают мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Им обещают зарплаты в 240 тысяч рублей при условии заключения контракта на полгода.

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Россия на оккупированных территориях вербует украинцев в ЧВК "Вагнер", чтобы затем отправить их в Африку. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Сообщается, что оккупанты набирают мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. Им обещают зарплаты в 240 тысяч рублей при условии заключения контракта на полгода.

В ЦНС заявили, что в Африке украинцам придется принимать участие в боевых действиях, а также заниматься добычей полезных ископаемых.

"Напомним, что вагнеровцы засветились в Африке еще в 2017 году. Аргументируют свое присутствие там искренним желанием бороться с американскими влияниями на континенте. В конце концов, ничего нового придумать им не под силу", — отметили в ЦНС.

В центре также заявили, что Россия известна своими постоянными войнами во многих странах мира и тем, что не гнушается нарушать международное гуманитарное право, которое не позволяет вербовку местного населения в милитаристские объединения.

Напомним, что в конце марта военный рассказал, как ВСУ противостояли "вагнеровцам" в Бахмуте. По словам бойца Павла Палиса "Хантера", чтобы избежать угрозы окружения, во второй половине мая 2023 года командование ВСУ постепенно начало отводить войска из Бахмута на новые позиции.

Также росСМИ сообщали, что помилованный Путиным бывший "вагнеровец" надругался над ребенком. Жертвой экс-заключенного стала ученица второго класса. По данным медиа, среди его предыдущих преступлений было и изнасилование.