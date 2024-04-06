В России взорвали трубопровод, который использовали для геноцида украинцев, — ГУР (видео)

По данным украинской разведки. из-за подрыва вражеского трубопровода загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

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В ночь на 6 апреля в Ростовской области взорвали стратегический трубопровод, который перекачивал нефтепродукты с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта". Позже эти нефтепродукты использовали для войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Подрыв трубопровода произошел в городе Азов, который располагается неподалеку от Ростова-на-Дону.

"В результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта", загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок", — говорится в сообщении.

В украинской разведке уточнили, что этот трубопровод использовался государством-агрессором в военных целях, то есть был военным объектом, ведь способствовал ведению геноцидной войны против Украины.

Что еще горело в Азове

3 апреля в российском городе Азов произошел пожар на заводе, который специализируется на изготовлении полимерной тары и мягкой упаковки. Пожар распространился на площадь 250 квадратных метров.

Российские СМИ публиковали соответствующие видео пожара и сообщали, что сотрудники предприятия вызвали спасателей и выбежали на улицу.

Позже Министерство чрезвычайных дел России уточнило, что поддоны загорелись на открытой площадке, а не в здании завода.

Напомним, 2 апреля состоялась атака дронов по военным объектам РФ в Татарстане. Тогда взрывы прогремели на площадке, где производили дроны-камикадзе "Шахед", а также на нефтеперерабатывающем комплексе.

1 апреля, в подмосковном Хотьково Российской Федерации произошел пожар на территории завода "Электроизолит". В этот же день в российском Екатеринбурге вспыхнул один из крупнейших машиностроительных заводов "Уралмаш". Загорелось в одном из цехов, в котором было около 500 литров лака.