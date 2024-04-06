Россия нанесла комбинированный удар по Украине: куда целились оккупанты (карта)

Противник применил иранские беспилотники Shahed, и крылатые ракеты различного базирования, включая Х-101/Х-555 и "Калибр". Три ракеты были уничтожены силами украинской ПВО.

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В ночь на 6 апреля Вооруженные силы РФ в очередной раз нанесли комбинированный удар по Украине, используя крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники. Всего оккупанты применили 32 иранских БПЛА Shahed 131/136, две ракеты Х-101/Х-555, один "Калибр", а также три ракеты комплекса С-300. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В публикации украинский военачальник уточнил, что беспилотники были запущены со стороны Приморско-Ахтарска, Краснодарского края РФ и Курской области, ракеты С-300 — из Белгородской области, "Калибр" — из акватории Черного моря, а крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации, развернутой в Саратовской области.

"В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БПЛА "Shahed-131/136", — сообщил Олещук.

Между тем наблюдатели мониторингового канала Tracking отметили, что россияне осуществили "неожиданную" атаку по Украине с применением крылатых ракет и беспилотников.

По их словам, около 01:00 ночи с авиабазы "Оленья" на севере РФ взлетели два бомбардировщика Ту-95 МС и последовали на юго-восток. Затем в 03:50 два самолета запустили ракеты из Саратовской области.

Кроме того, ночью из Новороссийска вышла в море подводная лодка проекта "Варшавянка" с приблизительно четырьмя "Калибрами" на борту.

"Ракеты шли к цели (Киев) с частой сменой движения с целью усложнения работы сил ПВО", — пишут наблюдатели.

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