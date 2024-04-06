Росія завдала комбінованого удару по Україні: куди цілилися окупанти (карта)

Противник застосував іранські безпілотники Shahed і крилаті ракети різного базування, включно з Х-101/Х-555 і "Калібром". Три ракети були знищені силами української ППО.

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У ніч на 6 квітня Збройні сили РФ укотре завдали комбінованого удару по Україні, використовуючи крилаті ракети наземного, морського і повітряного базування, а також безпілотники. Загалом окупанти застосували 32 іранські БПЛА Shahed 131/136, дві ракети Х-101/Х-555, один "Калібр", а також три ракети комплексу С-300. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

У публікації український воєначальник уточнив, що безпілотники були запущені з боку Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю РФ і Курської області, ракети С-300 — з Бєлгородської області, "Калібр" — з акваторії Чорного моря, а крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації, розгорнутої в Саратовській області.

"У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" і 28 ударних БПЛА "Shahed-131/136", — повідомив Олещук.

Тим часом спостерігачі моніторингового каналу Tracking зазначили, що росіяни здійснили "несподівану" атаку по Україні із застосуванням крилатих ракет і безпілотників.

За їхніми словами, близько 01:00 ночі з авіабази "Оленья" на півночі РФ злетіли два бомбардувальники Ту-95 МС і пішли на південний схід. Потім о 03:50 два літаки запустили ракети з Саратовської області.

Крім того, вночі з Новоросійська вийшов у море підводний човен проєкту "Варшавянка" з приблизно чотирма "Калібрами" на борту.

"Ракети йшли до цілі (Київ) із частою зміною руху з метою ускладнення роботи сил ППО", — пишуть спостерігачі.

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