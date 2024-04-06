Удар ЗС РФ по Харкову: поліція повідомила про загиблих унаслідок атаки ворога (фото)

Поравоохоронці повідомили, що внаслідок обстрілу в Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин і автомобіль.

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Унаслідок удару ЗС РФ по Харкову загинуло двоє людей. Ба більше, вісім осіб дістали поранення. Про це повідомили в Національній поліції Харківської області.

"Ворожі БПЛА влучили по масовій забудові в Харкові, пошкодили приватні домоволодіння в Малій Данилівці", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що обстріл стався близько 00:20 ночі 6 квітня. Оперативно на місце події прибули всі профільні служби: поліцейські, рятувальники, медики.

"Унаслідок влучання російського БПЛА Shahed у Шевченківському районі міста Харкова загинули двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюють поліцейські. Поранено вісім громадян. З вибуховими травмами, осколковими пораненнями їх доправили до лікарень міста. Серед поранених дві жінки 25 і 52 років, шість чоловіків від 23 до 76 років", — заявили в поліції.

Зазначається, що внаслідок обстрілу в Харкові пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.

Ба більше, правоохоронці зазначили, що в селищі Мала Данилівка без постраждалих. Пошкоджено приватні домоволодіння.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", — заявили в поліції.

Наслідки удару по Харкову

Нагадаємо, ветеран АТО Євген Дикий заявив, що Харків продовжать бомбити, а для наземного вторгнення РФ уже збирає сили. Кожен сам має вирішувати евакуюватися чи ні з Харкова. Україна без винищувачів не має сил боротися з плануючими бомбами, що летять у місто, до якого окупантам лише 20 км від кордону.