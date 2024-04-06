ЗС РФ знову атакували Харків і область ракетами: є влучання біля житлової забудови, — ОВА

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою в магазин. Також через атаку загорілися автомобілі.

Related video

ЗС РФ у ніч на 6 квітня атакували Харківську область ракетами. У самому Харкові зафіксовано влучання біля житлової забудови. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у себе в Telegram.

Зазначимо, що о 00:22 ночі мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під обстрілом.

Повітряна тривога в Україні

Пізніше Синєгубов о 00:48 заявив, що зафіксовано влучання поруч із житловою забудовою.

"Зафіксовано влучання поруч із житловою забудовою в Харкові. Усі профільні служби працюють на місцях. Щодо постраждалих інформація уточнюється", — написав він.

Уже о 01:23 ночі він написав, що в Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою в магазин, горять автомобілі. Він зазначив, що постраждалих не було.

Зазначимо, що росіяни також запустили в бік України дрони-камікадзе. Частина з них також попрямувала в Харківську область.

Нагадаємо, ветеран АТО Євген Дикий заявив, що Харків продовжать бомбити, а для наземного вторгнення РФ уже збирає сили. Кожен сам має вирішувати евакуюватися чи ні з Харкова. Україна без винищувачів не має сил боротися з плануючими бомбами, що летять у місто, до якого окупантам лише 20 км від кордону.

Також 5 квітня в Харківській ОВА розповіли про нову смертоносну тактику обстрілів ЗС РФ. Росіяни обстрілюють житлові райони Харкова, після чого чекають на прибуття на місце рятувальників, медиків і правоохоронців, а потім вдруге б'ють ракетою в те саме місце.