ВС РФ снова атаковали Харьков и область ракетами: есть попадания возле жилой застройки, — ОВА

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Дергачевской общине оккупанты попали ракетой в магазин. Также из-за атаки загорелись автомобили.

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ВС РФ в ночь на 6 апреля атаковали Харьковскую область ракетами. В самом Харькове зафиксировано попадание возле жилой застройки. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов у себя в Telegram.

Отметим, что в 00:22 ночи мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под обстрелом.

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Позже Синегубов в 00:48 заявил, что зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой.

"Зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. Все профильные службы работают на местах. Насчет пострадавших информация уточняется", — написал он.

Уже в 01:23 ночи он написал, что в Дергачевской общине оккупанты попали ракетой в магазин, горят автомобили. Он отметил, что пострадавших не было.

Отметим, что россияне также запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. Часть из них также направилась в Харьковскую область.

Напомним, ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что Харьков продолжат бомбить, а для наземного вторжения РФ уже собирает силы. Каждый сам должен решать эвакуироваться или нет из Харькова. Украина без истребителей не имеет сил бороться с планирующими бомбами, летящими в город, к которому оккупантам всего 20 км от границы.

Также 5 апреля в Харьковской ОВА рассказали о новой смертоносной тактике обстрелов ВС РФ. Россияне обстреливают жилые районы Харькова, после чего ждут прибытия на место спасателей, медиков и правоохранителей, а затем второй раз бьют ракетой в то же самое место.