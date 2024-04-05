Больше жертв: в Харьковской ОВА рассказали о новой смертоносной тактике обстрелов ВС РФ

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, россияне обстреливают жилые районы Харькова, после чего ждут прибытия на место спасателей, медиков и правоохранителей, а затем второй раз бьют ракетой в то же самое место.

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Россия перешла к тактике обстрела "двумя волнами" с целью увеличить количество жертв в результате атак. Об этом в комментарии немецкому медиа Bild сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

По словам чиновника, россияне обстреливают жилые районы Харькова, после чего ожидают прибытия на место спасателей, медиков и правоохранителей, а затем осуществляют второй удар ракетой в то же самое место. Таким образом, захватчики стремятся увеличить число погибших.

"Их тактика заключается в двух волнах обстрела. Сначала атакуют жилые здания. Затем, когда на место прибывают наши службы спасения и полиция, происходит вторая атака, в результате которой гибнут сотрудники наших служб и мирные жители", — отметил Синегубов.

Обстрелы Харькова

Днем 5 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Город в очередной раз оказался под ударом российских оккупантов. Россияне сбросили на город управляемые авиабомбы.

Утром 4 апреля стало известно, что в результате российских обстрелов была обесточена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове. В штатном режиме сработала система аварийного энергообеспечения. В работу включены аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке в пределах нормы.

Кроме того, в ночь на 4 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков при помощи дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed. В результате это привело к разрушениям и погибшим гражданам. В результате как минимум 12 человек пострадали, а еще четверо погибли из-за вражеского террора. Один из БПЛА прилетел прямо в 14-этажное здание, в результате чего часть здания на верхних этажах повреждено.

Напомним, 4 апреля военный обозреватель Александр Коваленко назвал типы вооружения, которые помогут защитить Харьков от российских ударов ракетами и "шахедами".