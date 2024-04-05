Більше жертв: у Харківській ОВА розповіли про нову смертоносну тактику обстрілів ЗС РФ

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, росіяни обстрілюють житлові райони Харкова, після чого чекають на прибуття на місце рятувальників, медиків і правоохоронців, а потім вдруге б'ють ракетою в те саме місце.

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Росія перейшла до тактики обстрілу "двома хвилями" з метою збільшити кількість жертв унаслідок атак. Про це в коментарі німецькому медіа Bild повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами чиновника, росіяни обстрілюють житлові райони Харкова, після чого очікують на прибуття на місце рятувальників, медиків і правоохоронців, а потім здійснюють другий удар ракетою в те саме місце. Так, загарбники прагнуть збільшити кількість загиблих.

"Їхня тактика полягає у двох хвилях обстрілу. Спочатку атакують житлові будівлі. Потім, коли на місце прибувають наші служби порятунку і поліція, відбувається друга атака, внаслідок якої гинуть співробітники наших служб і мирні жителі", — зазначив Синєгубов.

Обстріли Харкова

Удень 5 квітня в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто вкотре опинилося під ударом російських окупантів. Росіяни скинули на місто керовані авіабомби.

Уранці 4 квітня стало відомо, що внаслідок російських обстрілів було знеструмлено ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. У штатному режимі спрацювала система аварійного енергозабезпечення. У роботу включено аварійні дизель-генератори. Радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

Крім того, в ніч на 4 квітня російські окупанти вкотре атакували Харків за допомогою дронів-камікадзе іранського походження Shahed. У результаті це призвело до руйнувань і загиблих громадян. У результаті щонайменше 12 людей постраждали, а ще четверо загинули через ворожий терор. Один із БПЛА прилетів просто в 14-поверхову будівлю, внаслідок чого частину будівлі на верхніх поверхах пошкоджено.

Нагадаємо, 4 квітня військовий оглядач Олександр Коваленко назвав типи озброєння, які допоможуть захистити Харків від російських ударів ракетами та "шахедами".