Российская пропаганда "инфицировала" часть республиканцев США, — американский политик

По словам Майка Тернера, сегодня есть члены Конгресса, которые до сих пор неправильно говорят о войне против Украины. Из-за российской пропаганды становится все труднее предоставлять помощь Киеву.

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Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер подчеркнул влияние и обширный охват российской пропаганды. 7 апреля в программе "Состояние страны" с Джейком Тэппером политик заявил, что она даже попала в Конгресс США, сообщает The Hill.

Тернер сказал, что согласен с конгрессменом Майклом Макколом, главой комитета по иностранным делам Палаты представителей, который отметил, что российская пропаганда "заразила" значительную часть Республиканской партии США.

"Российская пропаганда, к сожалению, проникла в Соединенные Штаты, и она инфицировала значительную часть моей партии", – сказал Маккол. По его словам, пропагандистские российские месседжи разносят в том числе консервативные западные медиа.

"О, это абсолютная правда. Мы видим, как непосредственно из России исходят попытки замаскировать сообщения, которые являются антиукраинскими и пророссийскими посланиями, некоторые из которых мы даже слышим, произносимыми в зале Палаты представителей", — сказал Тернер о заявлении Маккола. Он отметил, что некоторые американские чиновники повторяют нарративы Кремля о причинах войны, которую развязала Российская Федерация против Украины.

"Я имею в виду, что сегодня есть члены Конгресса, которые до сих пор неправильно говорят, что этот конфликт между Россией и Украиной происходит из-за НАТО, что, конечно, не так. Владимир Путин очень ясно дал понять, как публично, так и своему собственному населению, что, по его мнению, это конфликт гораздо шире претензий России на Восточную Европу, включая претензии на всю территорию Украины как России", — объяснил Майк Тернер.

По его словам, из-за пропаганды становится все труднее предоставлять помощь Украине и "представить ясную картину битвы между демократией и авторитаризмом".

"Теперь, в той степени, в которой эта пропаганда укореняется, нам становится все труднее воспринимать это как битву авторитаризма и демократии, каковой она и является. Президент Китая Си Цзиньпин и сам Владимир Путин определили это как таковое. Нам нужно отстаивать демократию. Нам необходимо убедиться, что мы знаем, что авторитарные режимы никогда не останавливаются, когда начинают агрессию. Украина сейчас нуждается в нашей помощи и содействии, и это очень критическое время для Конгресса США, чтобы он активизировался и предоставил эту помощь", — сказал политик.

Напомним, 6 апреля Фокус писал о том, что запад неохотно вооружает не только Украину, но и свои армии. Британский обозреватель Льюис Пейдж считает, что США и западные страны пытаются наладить производство боеприпасов, но даже Штаты могут выйти на уровень производства до 80 тысяч снарядов в месяц только к концу 2024.