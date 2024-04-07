Російська пропаганда "інфікувала" частину республіканців США, — американський політик

За словами Майка Тернера, сьогодні є члени Конгресу, які досі неправильно говорять про війну проти України. Через російську пропаганду стає дедалі важче надавати допомогу Києву.

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Голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер наголосив на впливі та великому охопленні російської пропаганди. 7 квітня у програмі "Стан країни" з Джейком Теппером політик заявив, що вона навіть потрапила до Конгресу США, повідомляє The Hill.

Тернер сказав, що згоден із конгресменом Майклом Макколом, головою комітету у закордонних справах Палати представників, який зазначив, що російська пропаганда "заразила" значну частину Республіканської партії США.

"Російська пропаганда, на жаль, проникла в Сполучені Штати, і вона інфікувала значну частину моєї партії", — сказав Маккол. За його словами, пропагандистські російські меседжі розносять, зокрема, консервативні західні медіа.

"О, це абсолютна правда. Ми бачимо, як безпосередньо з Росії виходять спроби замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими посланнями, деякі з яких ми навіть чуємо, вимовленими в залі Палати представників", — сказав Тернер про заяву Маккола. Він зазначив, що деякі американські чиновники повторюють наративи Кремля про причини війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України.

"Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які досі неправильно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною відбувається через НАТО, що, звичайно, не так. Володимир Путін дуже ясно дав зрозуміти, як публічно, так і своєму власному населенню, що, на його думку, цей конфлікт набагато ширший за претензії Росії на Східну Європу, включно з претензіями на всю територію України як Росії", — пояснив Майк Тернер.

За його словами, через пропаганду стає дедалі важче надавати допомогу Україні та "уявити ясну картину битви між демократією та авторитаризмом".

"Тепер, тією мірою, якою ця пропаганда вкорінюється, нам стає дедалі важче сприймати це як битву авторитаризму і демократії, якою вона і є. Президент Китаю Сі Цзіньпін і сам Володимир Путін визначили це як таке. Нам потрібно відстоювати демократію. Нам необхідно переконатися, що ми знаємо, що авторитарні режими ніколи не зупиняються, коли починають агресію. Україна зараз потребує нашої допомоги та сприяння, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб він активізувався і надав цю допомогу", — сказав політик.

Нагадаємо, 6 квітня Фокус писав про те, що захід неохоче озброює не тільки Україну, а й свої армії. Британський оглядач Льюїс Пейдж вважає, що США і західні країни намагаються налагодити виробництво боєприпасів, але навіть Штати можуть вийти на рівень виробництва до 80 тисяч снарядів на місяць тільки до кінця 2024 року.