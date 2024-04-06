Більше зайняті соціалкою: Захід неохоче озброює не тільки Україну, а й свої армії

Британський оглядач Льюїс Пейдж вважає, що США і західні країни намагаються налагодити виробництво боєприпасів, але навіть Штати можуть вийти на рівень виробництва до 80 тисяч снарядів на місяць тільки до кінця 2024 року.

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Відсутність боєприпасів в українській армії не сильно турбує Захід. Ба більше, союзники по блоку НАТО не тільки не бачать сенсу в нарощуванні військового виробництва заради підтримки України, а й не мають наміру вести війну, аналогічну російсько-українській. Таку думку висловив 5 квітня оглядач британського The Telegraph Льюїс Пейдж.

Такий стан речей він пояснює тим, що західні країни більше стурбовані соціальними питаннями, тому вони не готові до серйозного переозброєння. Це відбивається на виробництві боєприпасів, більша частина з яких були відправлені Україні зі сховищ західних партнерів.

Пейдж зазначає, що не варто дивуватися дефіциту снарядів у ЗСУ, адже незважаючи на їхню невелику вартість, проблема насправді не в грошах, а у виробничих потужностях.

"Навіть могутні США, володарі найбільшого військово-промислового комплексу у світі, можуть виробляти тільки 28 000 снарядів калібру 155 мм на місяць — менше 10% від того, що потрібно Україні, — і це за умови цілодобової роботи їхніх заводів", — пише Пейдж.

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Тим часом Захід повністю не ігнорує проблему. Оглядач звернув увагу, що нові військові підприємства все ж таки будуються як у США, так і в інших західних країнах. Однак лише наприкінці 2024 року Штати можуть вийти на рівень виробництва до 80 тисяч снарядів на місяць. Для порівняння — Україні, щоб стримувати російських загарбників, потрібно 10 тисяч снарядів на день.

Перспективи протистояння армії РФ

У своїх міркуваннях Пейдж наголосив, що навіть якщо припустити вихід США з Альянсу, російська економіка все одно менша за економіку однієї тільки Італії, тому Росія ніколи не зможе зрівнятися з військовим потенціалом країн, які не входять до НАТО. Але необхідно враховувати, що російська армія може швидко відновитися, і до того ж вона буде загартована в боях. При цьому військові витрати в Россі зросли до 6% ВВП, а, наприклад, в Італії цей показник становить лише 1,7% — тобто військовий потенціал РФ уже втричі вищий, ніж в Італії.

У світлі цих викликів і перспектив необхідно серйозно обговорити питання збільшення витрат на оборону в низці країн, включно з Великою Британією та іншими членами НАТО, переконаний Пейдж. Таким чином тема оборонного бюджету залишається предметом жвавих дискусій як усередині країни, так і на міжнародній арені. Питання ефективності витрат і балансу між оборонними та соціальними пріоритетами потребують уваги та серйозного підходу з боку урядів і громадськості.

"Як показує ситуація зі 155-мм снарядами, занадто пізно починати готуватися до війни, коли вона вже почалася. Нам потрібно набратися сміливості й перестати вважати, що уряд зобов'язаний забезпечити нам добробут і хорошу високооплачувану роботу. Насамперед уряд має дбати про оборону країни", — підсумував оглядач.

Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Україна та її партнери відстають у перегонах за боєприпасами, необхідними ЗСУ для протистояння наступу російських сил. Союзники Києва почали активно шукати снаряди по всьому світу, але реалізація цих ініціатив відбувається повільно.