Больше заняты социалкой: Запад неохотно вооружает не только Украину, но и свои армии

Британский обозреватель Льюис Пейдж считает, что США и западные страны пытаются наладить производство боеприпасов, но даже Штаты могут выйти на уровень производства до 80 тысяч снарядов в месяц только к концу 2024.

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Отсутствие боеприпасов в украинской армии не сильно беспокоит Запад. Более того союзники по блоку НАТО не только не видят смысла в наращивании военно производства ради поддержки Украины, но и не намерены вести войну, аналогичную российско-украинской. Такое мнение высказал 5 апреля обозреватель британского The Telegraph Льюис Пейдж.

Такое положение вещей он объясняет тем, что западные страны больше обеспокоены социальными вопросами, поэтому они не готовы к серьезному перевооружению. Это отражается на производстве боеприпасов, большая часть из которых были отправлены Украине из хранилищ западных партнеров.

Пейдж отмечает, что не стоит удивляться дефициту снарядов у ВСУ, ведь несмотря на их небольшую стоимость, проблема на самом деле не в деньгах, а в производственных мощностях.

"Даже могущественные США, обладатели крупнейшего военно-промышленного комплекса в мире, могут производить только 28 000 снарядов калибра 155 мм в месяц — менее 10% от того, что нужно Украине, — и это при круглосуточной работе их заводов", — пишет Пейдж.

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Между тем Запад полностью не игнорирует проблему. Обозреватель обратил внимание, что новые военные предприятия все же строятся как в США, так и в других западных странах. Однако только в конце 2024 года Штаты могут выйти на уровень производства до 80 тысяч снарядов в месяц. Для сравнения — Украине, чтобы сдерживать российских захватчиков, нужно 10 тысяч снарядов в день.

Перспективы противостояния армии РФ

В своих рассуждениях Пейдж подчеркнул, что даже если предположить выход США из Альянса, российская экономика все равно меньше, чем экономика одной только Италии, поэтому Россия никогда не сможет сравниться с военным потенциалом стран, не входящих в НАТО. Но необходимо учитывать, что российская армия может быстро восстановиться, и к тому же она будет закалена в боях. При этом военные расходы в Росси выросли до 6% ВВП, а, например, в Италии этот показатель составляет всего 1,7% — то есть военный потенциал РФ уже в три раза выше, чем в Италии.

В свете этих вызовов и перспектив необходимо серьезно обсудить вопросы увеличения расходов на оборону в ряде стран, включая Великобританию и другие члены НАТО, убежден Пейдж. Таким образом тема оборонного бюджета остается предметом оживленных дискуссий как внутри страны, так и на международной арене. Вопросы эффективности расходов и баланса между оборонными и социальными приоритетами требуют внимания и серьезного подхода со стороны правительств и общественности.

"Как показывает ситуация со 155-мм снарядами, слишком поздно начинать готовиться к войне, когда она уже началась. Нам нужно набраться смелости и перестать считать, что правительство обязано обеспечить нам благополучие и хорошую высокооплачиваемую работу. В первую очередь правительство должно заботиться об обороне страны", — подытожил обозреватель.

Напомним, по информации Bloomberg, Украина и ее партнеры отстают в гонке за боеприпасами, необходимыми ВСУ для противостояния наступлению российских сил. Союзники Киева начали активно искать снаряды по всему миру, но реализация этих инициатив идет медленно.