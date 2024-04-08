"Сильно отстаем": британская армия не смогла подготовиться к масштабной войне, — СМИ

Основанием для критиков стали запоздалые пересмотры правительства своих планов действий в случае начала тотальной войны, которая может начаться из-за вторжения РФ в Украину.

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Британские власти не подготовились к войне как к "усилию целой нации". Об этом пишет издание Sky News.

По данным источника, бывший министр обороны Соединенного Королевства Джеймс Гиппи в свое время обращался с призывом к стране начать подготовку к конфликту. Среди прочего, речь идет о необходимости составить планы по конфискации земель для обработки, чтобы иметь возможность прокормить население, и провести реквизицию бытовой электроники для оружия.

Отдельно Гиппи отметил, что готовность Британии не совпадает с масштабом угрозы, и добавил, что "война является делом всей нации и, откровенно говоря, мы довольно сильно отстаем в Британии".

По словам Гиппи, во время председательства в министерстве в 2022 году Бен Уоллес постоянно повторял, что нужно проводить целые правительственные учения, чтобы доставить чиновников в бункер, чтобы они воочию увидели, в какой среде им придется работать во время войны. Однако никто серьезно не воспринял это предложение, из-за чего "в этом приняли участие только министры обороны, старшие военные офицеры и представители Минобороны".

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С важностью этого призыва согласился бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, отметив, что в правительстве слишком много людей ожидают, что нынешняя нестабильная ситуация не будет длительной. Вместо этого он считает, что стоит "сдуть пыль" с руководств, составленных в период холодной войны, относительно того, каким образом Британия будет управляться во время войны.

"Растущая нестабильность и отсутствие безопасности, направленные против Британии и ее союзников, говорят о том, что обществу нужно осознать то, что наш главный долг — думать о нашей защите и устойчивости. Мы были убеждены в этом во время холодной войны, и все, от местного руководства власти до Минобороны, сыграли свою роль", — пояснил он.

Основанием для критики экс-министров стало то, что британское правительство поздно начало пересматривать свои планы действий в случае тотальной войны, учитывая российское полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, 30 января сообщалось, что армия Великобритании, несмотря на крупнейший в Европе оборонный бюджет, имеет проблемы с финансированием и численностью.

Также 25 января начальник британского Генштаба Патрик Сандерс предупредил, что в случае начала войны с Россией местному населению нужно готовиться к службе в армии.