"Сильно відстаємо": британська армія не змогла підготуватися до масштабної війни, — ЗМІ

Підставою для критиків стали запізні перегляди уряду своїх планів дій у випадку початку тотальної війни, яка може розпочатися через вторгнення РФ в Україну.

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Британська влада не підготувалася до війни як до "зусилля цілої нації". Про це пише видання Sky News.

За даними джерела, колишній міністр оборони Сполученого Королівства Джеймс Гіппі свого часу звертався із закликом до країни почати підготовку до конфлікту. Серед іншого, мова йде про необхідність скласти плани з конфіскації земель для обробітку, аби мати можливість прогодувати населення, та провести реквізицію побутової електроніки для зброї.

Окремо Гіппі зауважив, що готовність Британії не співпадає з масштабом загрози, та додав, шо "війна є справою всієї нації й, відверто кажучи, ми досить сильно відстаємо у Британії".

За словами Гіппі, під час головування у міністерстві у 2022 році Бен Воллес постійно повторював, що потрібно проводити цілі урядові навчання, аби доставити чиновників у бункер, щоб вони на власні очі побачили, у якому середовищі їм доведеться працювати під час війни. Однак ніхто серйозно не сприйняв цю пропозицію, через що "в цьому взяли участь тільки міністри оборони, старші військові офіцери і представники Міноборони".

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З важливістю цього заклику погодився колишній глава Міноборони Великобританії Бен Воллес, зазначивши, що в уряді занадто багато людей очікують, що теперішня нестабільна ситуація не буде тривалою. Натомість він вважає, що варто "здути пил" з керівництв, складених у період холодної війни, стосовно того, яким чином Британія буде управлятися під час війни.

"Зростаюча нестабільність і відсутність безпеки, спрямовані проти Британії та її союзників, говорять про те, що суспільству потрібно усвідомити те, що наш головний обов'язок — думати про наш захист і стійкість. Ми буди переконані у цьому під час холодної війни, і всі, від місцевого керівництва влади до Міноборони, зіграли свою роль", — пояснив він.

Підставою для критики ексміністрів стало те, що британський уряд пізно почав переглядати свої плани дій у разі тотальної війни, враховуючи російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що армія Великобританії, незважаючи на найбільший у Європі оборонний бюджет, має проблеми з фінансуванням та чисельністю.

Також 25 січня начальник британського Генштабу Патрік Сандерс попередив, що у випадку початку війни з Росією місцевому населенню потрібно готуватися до служби у війську.