Бронетехника и личный состав: операторы ССО уничтожили россиян в Донецкой области (видео)

Во время разведывательных действий военнослужащие обнаружили бронетехнику российских захватчиков, в частности БМП и БТР с личным составом врага.

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Операторы подразделения Сил специальных операций Украины в Донецкой области уничтожили военную технику РФ, также известно о потерях среди личного состава оккупационной армии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ССО.

В частности известно, что украинские защитники провели разведывательные действия, во время которых обнаружили бронетехнику российских оккупантов, в том числе БМП, БТР с личным составом врага. Применение FPV-дронов помогло сразу вывести из строя технику оккупантов. Уже после этого военнослужащие ССО перешли к ликвидации военнослужащих.

В результате этого уничтожено:

2 БМП;

БТР;

9 вражеских бойцов.

Ранения получили 4 военнослужащих армии РФ.

Также на YouTube — канале ССО опубликовали видео уничтожения FPV-дроном техники врага.

5 апреля стало известно, что украинские Вооруженные силы на одном из направлений уничтожили минометную позицию войск РФ, применив FPV-дроны. В результате этих действий погибли пятеро российских захватчиков, еще четверо — пострадали. При этом в сети опубликовали кадры работы 8-го полка украинских Сил специальных операций. Кроме этого известно об уничтожении позиции миномета калибра 82-мм и повреждения БМП.

3 февраля OSINT-аналитик Ukrainian Front сообщил, что для украинских военных был разработан новый FPV-дрон самолетного типа. Среди его основных характеристик — наличие мощной боевой части боевую часть от гранаты РПГ-7.

17 января Фокус писал, что украинский производитель дронов провел успешные испытания БПЛА на реактивной тяге. В частности, конструкцией БПЛА предусмотрен обтекаемый корпус, напоминающий по форме ракету, загнутые крылья, а также шасси для взлета.

К тому же 7 февраля глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в ближайшее время массового производства очередных дронов-камикадзе в Украине. Они будут похожи на российский "Ланцет" и будут иметь дальность полета до 40 километров.