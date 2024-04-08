Бронетехніка та особовий склад: оператори ССО знищили росіян на Донеччині (відео)

Під час розвідувальних дій військовослужбовці виявили бронетехніку російських загарбників, зокрема БМП та БТР з особовим складом ворога.

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Оператори підрозділу Сил спеціальних операцій України у Донецькій області знищили військову техніку РФ, також відомо про втрати серед особового складу окупаційної армії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ССО.

Зокрема відомо, шо українські захисники провели розвідувальні дії, під час яких виявили бронетехніку російських окупантів, у тому числі БМП, БТР з особовим складом ворога. Застосування FPV-дронів допомогло відразу вивести з ладу техніку окупантів. Вже після цього військовослужбовці ССО перейшли до ліквідації військовослужбовців.

Внаслідок цього знищено:

2 БМП;

БТР;

9 бійців ворога.

Поранення отримали 4 військовослужбовців армії РФ.

Також на YouTube – каналі ССО опублікували відео знищення FPV-дроном техніки ворога.

5 квітня стало відомо, шо українські Збройні сили на одному з напрямків знищили мінометну позицію військ РФ, застосувавши FPV-дрони. Внаслідок цих дій загинули п'ятеро російських загарбників, ще четверо – постраждали. При цьому у мережі опублікували кадри роботи 8-го полку українських Сил спеціальних операцій. Окрім цього відомо про знищення позиції міномета калібру 82-мм та пошкодження БМП.

3 лютого OSINT-аналітик Ukrainian Front повідомив, що для українських військових було розроблено новий FPV-дрон літакового типу. Серед його основних характеристик – наявність потужної бойової частини бойову частину від гранати РПГ-7.

17 січня Фокус писав, що український виробник дронів провів успішні випробування БПЛА на реактивній тязі. Зокрема конструкцією БПЛА передбачено обтічний корпус, що нагадує за формою ракету, загнуті крила, а також шасі для зльоту.

До того ж 7 лютого глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск найближчим часом масового виробництва чергових дронів-камікадзе в Україні. Вони будуть схожі до російського "Ланцету" і матимуть дальність польоту до 40 кілометрів.