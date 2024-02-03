В Україні зʼявились FPV-дрони нового типу: що відомо (фото)

Новий дрон-камікадзе має потужну бойову частину, яка здатна пробивати до 500-мм композитної броні.

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Для українських військових розробили новий FPV-дрон літакового типу. Він має потужну бойову частину від гранати РПГ-7. Про це повідомляє OSINT-аналітик Ukrainian Front в Х (раніше Твіттер).

FPV-дрон літакового типу показують вперше. Особливістю є збільшений розмір, інший тип самого виробу й збільшена бойова частина. Вага пострілу ПГ-7ВЛ складає 6,5 кг, що більше ніж вдвічі більше, ніж у російського дрона-камікадзе "Ланцет". Російський виріб має заряд К3-6, який важить 3 кг або 1,8 кг залежно від версії.

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Характеристики пострілу ПГ-7ВЛ дозволяють пробивати до 500 мм композитної броні. Боєприпас має 730 г вибухівки октогена. Проте варто зауважити, що в різних джерелах дають різну інформацію щодо бойової частини й калібру гранати. В телеграм-каналі "Реальна війна Україна" стверджують, що 40-мм снаряд має 6,5 кг бойову частину. В довіднику ПГ-7ВЛ пишуть, що граната є 93-мм снарядом. Точні характеристики FPV-літака не вказуються.

Реактивні гранати до РПГ-7

Нагадаємо, 2 лютого FPV-дрони ЗСУ "осліпили" російський комплекс "Ирония-М".

31 січня в ЗСУ показали українські дрони Cobra, які будуть відвертати увагу російського ППО.