Работает инспекция: в Житомирской ОГА прокомментировали советы горожанам не выходить из дома

ВС РФ атаковали инфраструктурный объект в Житомирской области, в результате чего возник пожар. Советы гражданам не выходить из дома были "превентивными мерами".

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Загрязнения в Житомирской области пока не фиксируют, меры в Звягельской общине превентивные. Об этом в эфире "Радио Свободы" заявил Виталий Бунечко, руководитель Житомирской ОВА.

Он отметил, что сейчас работает экологическая инспекция, чтобы "успокоить граждан". В результате удара пострадавших нет. Пожар на объекте инфраструктуры локализован.

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Рекомендовано людям не выходить на улицу, а дети учатся дистанционно. Он назвал это превентивными мерами.

"Сейчас прямой угрозы нет", — сообщил Бунечко.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Он отметил, что российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре.

"Мы все равно победим", — подчеркнул он.

Обстрел Житомирской области 8 апреля

Жителей Житомирской области 8 апреля местные власти призвали оставаться дома в связи с ночной атакой Shahed. Комиссия ТЭБЧС проанализировала ситуацию и приняла решение о дистанционном обучении для школьников и студентов. Власти не уточняют, по какому объекту нанесли удары ВС РФ, однако, по данным из открытых источников, вблизи Звягеля проходит нефтепровод "Дружба" и расположена нефтеналивная станция.

Напомним, в ночь на 8 апреля российские войска атаковали Украину с использованием 24 дронов-камикадзе типа Shahed и ракет Х-59. В Одесской области враг нанес удар по логистическому объекту, а в Днепропетровской области — частному сектору и коммунальному предприятию.