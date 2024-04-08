Працює інспекція: в Житомирській ОВА прокоментували поради містянам не виходити з домівок

ЗС РФ атакували інфраструктурний об'єкт в Житомирській області, внаслідок чого виникла пожежа. Поради громадянам не виходити з домівок були "превентивними заходами".

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Забруднення у Житомирській області наразі не фіксують, заходи у Звягельській громаді превентивні. Про це в ефірі "Радіо Свободи" заявив Віталій Бунечко, керівник Житомирської ОВА.

Він зазначив, що наразі працює екологічна інспекція, аби "заспокоїти громадян". Внаслідок удару постраждалих немає. Пожежа на об'єкті інфраструктури локалізована.

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Рекомендовано людям не виходити на вулицю, а діти навчаються дистанційно. Він назвав це превентивними заходами.

"Зараз прямої загрози немає", – повідомив Бунечко.

Фахівці встановлюють обставини події. Він наголосив на тому, що російські війська вкотре завдали удар по цивільній інфраструктурі.

"Ми все одно переможемо", – наголосив він.

Обстріл Житомирської області 8 квітня

Мешканців Житомирщини 8 квітня місцева влада закликала залишатися вдома у зв’язку з нічною атакою Shahed. Комісія ТЕБНС проаналізувала ситуацію та ухвалила рішення щодо дистанційного навчання для школярів та студентів. Влада не уточнює, по якому об'єкту завдали ударів ЗС РФ, однак, за даними з відкритих джерел, поблизу Звягеля проходить нафтопровід "Дружба" та розташована нафтоналивна станція.

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня російські війська атакували Україну з використанням 24 дронів-камікадзе типу Shahed та ракет Х-59. В Одеській області ворог завдав удару по логістичному об'єкту, а на Дніпропетровщині — приватному сектору та комунальному підприємству.