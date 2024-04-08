Россия развернула широкую сеть "троллей", чтобы сорвать поддержку Украины со стороны США, — WSJ

Кремлевские ботофермы продуцируют тысячи сфабрикованных новостных статей, публикаций в социальных сетях и комментариев, пропагандирующих американский изоляционизм, обнаружили журналисты.

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Россия наращивает свои пропагандистские операции для реализации второго фронта, который, по словам нынешних и бывших высокопоставленных чиновников Запада, стал почти таким же важным для Москвы, как военная кампания в Украине, поскольку одобрение Конгрессом дальнейшей помощи стало критическим для способности Киева продолжать защищаться. Об этом сообщает The Washington Post.

Кремль, как говорится в материале, серьезно занялся подрывом американской поддержки Украины в январе 2023 года. Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации Кремля, вызвал команду политтехнологов, которые уже работают над кампаниями ослабления поддержки Киева в Европе, и попросил документы показывающие, что они расширяют свои усилия. Для этого работают десятки сотрудников фермы троллей и переводчиков.

Важно

Часть депутатов Европарламента распространяли пропаганду Кремля за деньги, — премьер Бельгии

Кремлевские ботофермы публикуют тысячи сфабрикованных новостных статей, публикаций в социальных сетях и комментариев, пропагандирующих американский изоляционизм.

"Главным приоритетом России является остановка оружия", — сказал один из сотрудников Республиканской партии.

Он пояснил, что можно увидеть широкую кампанию, которая включает несколько направлений, некоторые из которых работают лучше, чем другие. Сотрудник и другие западные чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительные оценки.

По словам аналитиков и бывших американских чиновников, эта кампания является частью все более изощренной стратегии, основанной на почти 10-летних усилиях Кремля поднять голоса популистских антиистеблишментских политиков, выступающих против глобальной роли США. Пропагандисты использовали другую технику для распространения только веб-адреса, а не слов в сообщении, чтобы сорвать поиски этого материала, согласно исследовательской компанией социальных медиа Alethea, которая назвала тактику "писания невидимыми чернилами". Другие трюки обфускации включают перенаправление зрителей через ряд, казалось бы, случайных сайтов, пока они не попадут на обманчивую статью.

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал статью издания о том, что кремлевские ботофермы публикуют тысячи сфабрикованных новостных статей, публикаций в социальных сетях и комментариев, пропагандирующих американский изоляционизм.

Он рассказал, что специалисты пошагово все исследовали, даже нашим партнерам рассказывали, как работает Россия, говорили о необходимости зеркальных действий. По его словам, исключительно зеркальные действия, а не сухой анализ, дадут результат.

Напомним, 28 марта в ЦПД рассказали, стоит ли ожидать наступления РФ на Харьков. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, у противника абсолютно нет ресурсов на то, чтобы взять под свой контроль областной центр на востоке. Харькову сейчас угрожают исключительно обстрелы.