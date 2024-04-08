Росія розгорнула широку мережу "тролів", щоб зірвати підтримку України з боку США, — WSJ

Кремлівські ботоферми продукують тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах та коментарів, які пропагують американський ізоляціонізм, виявили журналісти.

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Росія нарощує свої пропагандистські операції для реалізації другого фронту, який, зі слів теперішніх і колишніх високопоставлених чиновників Заходу, став майже таким же важливим для Москви, як військова кампанія в Україні, оскільки схвалення Конгресом подальшої допомоги стало критичним для здатності Києва продовжувати захищатися. Про це повідомляє The Washington Post.

Кремль, як йдеться у матеріалі, серйозно зайнявся підривом американської підтримки України в січні 2023 року. Сергій Кирієнко, перший заступник глави адміністрації Кремля, викликав команду політтехнологів, які вже працюють над кампаніями послаблення підтримки Києва в Європі, і попросив документи показують, що вони розширюють свої зусилля. Для цього працюють десятки співробітників ферми тролів і перекладачів.

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Частина депутатів Європарламенту поширювали пропаганду Кремля за гроші, — прем'єр Бельгії

Кремлівські ботоферми публікують тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах і коментарів, які пропагують американський ізоляціонізм.

"Головним пріоритетом Росії є зупинка зброї", — сказав один із співробітників Республіканської партії.

Він пояснив, що можна побачити широку кампанію, яка включає кілька напрямків, деякі з яких працюють краще, ніж інші. Співробітник та інші західні чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити чутливі оцінки.

Зі слів аналітиків і колишніх американських чиновників, ця кампанія є частиною все більш витонченої стратегії, яка базується на майже 10-річних зусиллях Кремля підняти голоси популістських антиістеблішментських політиків, які виступають проти глобальної ролі США. Пропагандисти використовували іншу техніку для поширення лише веб-адреси, а не слів у дописі, щоб зірвати пошуки цього матеріалу, згідно з дослідницькою компанією соціальних медіа Alethea, яка назвала тактику "писання невидимим чорнилом". Інші трюки обфускації включають перенаправлення глядачів через низку, здавалося б, випадкових сайтів, доки вони не потраплять на оманливу статтю.

Реакція України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував статтю видання про те, що кремлівські ботоферми публікують тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах і коментарів, які пропагують американський ізоляціонізм.

Він розповів, що фахівці покроково все досліджували, навіть нашим партнерам розповідали, як працює Росія, казали щодо необхідності дзеркальних дій. З його слів, виключно дзеркальні дії, а не сухий аналіз, дадуть результат.

Нагадаємо, 28 березня у ЦПД розповіли, чи варто очікувати наступу РФ на Харків. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, у противника абсолютно немає ресурсів на те, щоб узяти під свій контроль обласний центр на сході. Харкову зараз загрожують виключно обстріли.