Война всегда рядом: как выживают украинцы, чей дом рядом с линией фронта, — NYT

По словам журналистов, жители прифронтовых городов и сел переживают артиллерийские обстрелы почти каждый день. Некоторые считают, что дальше их жизнь будет становиться только сложнее.

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Украинцы, которые отказались покидать дом, несмотря на близость линии фронта, сталкиваются с бесконечными испытаниями. Многие решили не уезжать из-за ухода за больными родственниками или животными, другие говорят, что очень любят свой дом. Об этом пишет New York Times.

По словам журналистов, жители Херсона и окрестных сел уже пережили российскую оккупацию, холодную зиму без электричества, а также практически каждый день переживают артиллерийские обстрелы ВС РФ.

Издание пишет, что некоторые уехали еще в то время, когда их дом был оккупирован, но после освобождения – вернулись домой. Сейчас в Херсоне проживает около 60 тысяч человек, хотя до начала полномасштабного вторжения РФ цифра была в пять раз больше.

Донецкая область

В материале говорится, что в Донецкой области, несмотря на продолжающиеся боевые действия, продолжают работать угольные шахты. Как рассказал шахтер из Покровска Владимир Кириллов, он не слышит обстрелы, когда находится под землей, но все равно думает о войне.

"Как я мог забыть о войне там, внизу, если у там наверху моя семья, дети и моя мать, которая одна?" — отметил он.

По словам мужчины, он старается не задерживаться на работе, чтобы как можно быстрее вернуться к родным или хотя бы позвонить им, чтобы узнать, как у них дела.

Харьковская область

Издание пишет, что недалеко от Харькова люди живут в зоне поражения российской артиллерии. Украинские солдаты считают некоторых оставшихся мирных жителей, теми, кто ждет прибытия ВС РФ.

Однако, как сообщается, есть и те, кто решил уехать. Так, осенью прошлого года село Изюмское в Харьковской области решила покинуть 78-летняя Галина Стычных. Она ждала команду Красного Креста перед своим домом. В своем доме она жила на протяжении 50 лет.

"Мы взяли только одежду", — рассказала она.

Запорожская область

По словам журналистов, в Гуляйполе осталось около 1500 жителей. Как рассказала местная жительница 79-летняя Галина Люшанская, она получает пенсию в размере примерно 100 долларов в месяц. Это ее единственный доход сейчас. Раньше она работала на конной ферме, однако большей части животный уже нет. Галине помогает 50-летняя дочь. Женщины полагаются на помощь волонтеров, чтобы согреваться, когда наступает зима.

Галина рассказала, что не ожидает помощи от чиновников. Полномасштабная война продолжается уже третий год. Женщина уверена, что жизнь для нее и других украинцев, которые остались дома рядом с линией фронта, будет становиться лишь отчаяннее.

Напомним, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ стерли намерения оккупантов вернуться на правый берег Херсонской области. По ее словам, на правом берегу правильно обустроены оборонительные рубежи, из-за чего контрбатарейная борьба, даже по воде, на подходах, приводит к тому, что намерения оккупантов проваливаются.