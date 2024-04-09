РФ во время летних каникул снова готовится вывозить украинских детей с оккупированных территорий

По состоянию на сегодня известно, что на "отдых и психологическую реабилитацию" санатории Петербурга готовы принять 2480 детей и 150 педагогов.

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На период летних каникул РФ в очередной раз намерена вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий для так называемого оздоровления. Об этом идет речь в сообщении Центра национального сопротивления.

"На территории России активно проводится подготовка к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий под видом оздоровления. Речь идет о периоде летних каникул. По состоянию на сегодня есть информация, что на "отдых и психологическую реабилитацию" готовы принять санатории Петербурга 2480 детей и 150 педагогов. К такой инициативе изъявили готовность присоединиться еще по меньшей мере пять регионов России", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что в прошлом году "оздоровились" на территории РФ почти тысяча украинских детей с временно оккупированных территорий.

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При этом кроме соответствующих органов России, ответственность за вывоз украинских детей лежит на педагогах и оккупационных администрациях. Единственной целью оккупантов от такого "отдыха" украинских детей является промывание мозгов под предлогом оздоровления.

Значительная часть таких детей уже не возвращается в Украину, поскольку часто их вывозят, не получив без разрешения родителей, или же разрешение оккупанты получают методом давления.

"Все, кто имеет информацию о коллаборационистах и пособниках оккупационной власти, которые имеют отношение к вывозу украинских детей на территорию России, информируйте об их преступных действиях", — отметили в Центре национального сопротивления.

12 марта Фокус писал, что в России разработали методическую основу, которая должна способствовать "перевоспитанию" детей на ВОТ. Также захватчики создали способ, который позволяет осуществлять "цифровую слежку" за ними.

21 марта стало известно, что РФ усилила "работу" с детьми, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. В частности, глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что маленьких украинцев заставляют учить российский гимн. Также из школьной программы изъяли изучение украинского языка.